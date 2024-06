Eunício diz que MDB não tem pretensão de pleitear vice na chapa de Evandro, em Fortaleza

Em encontro com pré-candidatos e aliados em Fortaleza, o presidente do MDB Ceará, Eunício Oliveira, afastou a intenção de indicar um correligionário para concorrer à Prefeitura de Fortaleza ao lado do deputado estadual Evandro Leitão (PT). A declaração, dada na noite desta sexta-feira (14), ocorre em meio a tratativas na base petista pelo espaço de pré-candidato(a) a vice-prefeito(a) na chapa ao Executivo.

Questionado se teria essa pretensão, o dirigente disse que "não", mas destacou parceria com o PT. "Nós temos uma pretensão de que Evandro seja o pré-candidato agora e que (futuramente) seja o nosso prefeito. Essa é a nossa intenção", afirmou.

"Evandro, que deus te abençoe nessa caminhada, e saiba de uma coisa: o MDB não tem nada a te pedir. O MDB tem, sim, o direito de poder chegar e dizer a você que está ao teu lado para o que der e vier para que você faça uma boa gestão", completou, em discurso.

O próprio Evandro, que chegou ao evento ao lado de Eunício, também respondeu a perguntas sobre as negociações em curso, mas não deu detalhes. "Nós vamos conversar. No momento mais apropriado, a gente vai discutir. Nós não estamos absolutamente fechados com ninguém. Nós vamos discutir, avaliar e, diante dos quadros que existem nos partidos, a gente vai ver qual é aquele que melhor se adequa, se encaixa àquele que a gente deseja", declarou o deputado estadual.

Apesar da negativa de Eunício, o pré-candidato a prefeito projetou uma parceria administrativa em Fortaleza, caso seja vitorioso nas eleições de outubro.

"O MDB vai fazer a gestão comigo. O MDB tem cadeira cativa e por isso eu tenho compromisso. Compromisso primeiro com as pessoas. Eu não faço política jogando palavras ao vento, eu faço política com compromisso. E o senador Eunício, eu digo isso pelo respeito que eu tenho por ele, ele sempre foi um cidadão muito compromissado. Eu fico muito feliz em ele estar nos apoiando em todos os momentos", disse.

Lacuna a ser preenchida

As convenções partidárias ocorrem de 20 de julho a 5 de agosto, e o registro das candidaturas deve ser feito até 15 de agosto. Até lá, uma parte dos partidos da base devem seguir em negociação com lideranças petistas para garantir espaço privilegiado na coligação.

A priori, PP, PSB e PSD teriam a pretensão de indicar um(a) correligionário para a posição. A definição deve evidenciar o perfil do eleitorado que o grupo pretende cativar, os apoios políticos que busca agregar e, claro, os recursos eleitorais e os tempos de rádio e TV para a campanha.

Devido à parceria do senador Cid Gomes (PSB) com Evandro e com o ministro Camilo Santana (PT), além do fato de o pai de Camilo, Eudoro Santana, comandar o PSB, a legenda tem sido cotada como prioritária para esse escolha, mas não há nada decidido. Por ora, filiados de partidos da base têm buscados os meios legais e políticos para estarem aptos à disputa. Exemplo disso foi a desincompatibilização da ex-secretária estadual de Cultura, Luisa Cela (PSB).

“Estou deixando a Secretaria para ficar à disposição do meu partido, o PSB, mas sem ainda nenhum tipo de definição. As coisas têm hora certa para acontecer, e vou me dedicar ao projeto político do qual faço parte, independentemente da tarefa que me seja dada”, reforçou, no início do mês.

Parceria estadual

Além do compromisso de firmar aliança em vários municípios cearenses neste ano, o MDB e o PT já possem parceria administrativa no Governo do Estado, com a vice-governador Jade Romero (MDB) e o governador Elmano de Freitas (PT). Ela também participou do evento desta sexta e comentou as tratativas, apesar de não participar ativamente do processo.

"Estou muito focada também nas questões da Vice-Governadoria e da Secretaria das Mulheres, e acho que o MDB tem bons nomes para apresentar para a vice, e sei que essa construção vai ser feita dialogando com todos os partidos, assim como foi a minha indicação também. Esse crivo partidário é importante para que possa unir todos os partidos, todo esse espectro político que a gente já tem, essa parceria no governo do Estado, para que a gente possa replicar também, não só para a Prefeitura de Fortaleza, mas para outras eleições também. Então, eu acredito que essa escolha tem que ser feita de maneira ampla, de forma dialogada e da maneira que mais contribua para uma candidatura forte, com uma boa musculatura para que seja uma candidatura cada vez mais competitiva aqui em Fortaleza", avaliou.

Questionada sobre a perspectiva de assumir o comando do MDB Fortaleza, função que ficou com o deputado estadual Danniel Oliveira, ela observou que já acumula atribuições na gestão estadual, além de estar puérpera. Em abril, Jade Romero deu à luz à sua terceira filha, chamada Marcela. Pouco tempo depois, voltou ao trabalho, acumulando jornadas.

"Acho que as coisas acontecem no momento que devem acontecer e ele (Eunício) sabe que o meu nome está à disposição. Para trabalhar uma chapa para a Fortaleza, teria que ser alguma coisa também com tempo hábil. Então, eu acredito muito que a direção (do partido) em Fortaleza está fazendo um bom trabalho, a prova é o sucesso do evento. E vou continuar contribuindo como eu tenho contribuído no governo, na secretaria, mas, por enquanto, ainda não estou no cargo de direção. Mas confio no trabalho do Eunício e do Danniel", disse.