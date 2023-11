Eunício reúne aliados e convida Evandro Leitão a se filiar ao MDB para disputar prefeitura em 2024

Presidente do MDB Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira reuniu, nesta sexta-feira (10), aliados para convenção estadual dos núcleos da legenda e aproveitou a oportunidade para convidar o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, para se filiar ao partido. O pedetista obteve, no fim do mês passado, validação da Justiça Eleitoral para deixar o PDT sem perder o mandato.

Ventilado como possível candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024 por correligionários de siglas como PT e PSB, foi a vez do MDB também formalizar o convite a Evandro.

Eunício Oliveira Presidente do MDB Ceará "Quero mais uma vez dizer ao meu irmão, camarada, meu companheiro de chapa e de luta em vários municípios, que o MDB está de braços abertos para você ser prefeito de Fortaleza em nome do MDB"

O aceno foi retribuído por Evandro, que destacou durante discurso a liderança de Eunício para manter o MDB unido.

"Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. (...) O MDB só é um partido forte porque tem um líder", declarou Evandro a Eunício.

Ao Diário do Nordeste, ele ressaltou ainda que não descarta a possibilidade de se tornar um emedebista.

"Pode ser, tenho amigos no MDB. O MDB, a meu ver, é um partido de centro-esquerda, é um partido leve", frisou.

Eleições de 2024

Legenda: O encontro do MDB foi realizado no Nativas Grill, em Fortaleza, e reuniu parlamentares da legenda e outras siglas Foto: Kid Júnior

Em paralelo, Eunício Oliveira afirmou à reportagem que irá fazer campanha para o nome que for escolhido pelo seu grupo político, assim como fez em 2022 para o Governo do Estado. Caso o candidato ao Paço Municipal em 2024 seja o presidente da Alece, irá "para as ruas trabalhar por ele".

"Eu tenho muito carinho pelo presidente Evandro, ele é uma pessoa do bem, nós fizemos dobradinha em vários municípios, além do laço político, criamos laço de amizade. Se ele for escolhido, eu vou para as ruas trabalhar por ele. Se for outro nome dentro do grupo, eu irei para as ruas trabalhar por esse nome", destacou.

O deputado federal acrescentou, ainda, que já está preparando o partido para 2024, buscando fortalecer lideranças locais. Todavia, ele não antecipou quantas prefeituras a legenda pretende conquistar no pleito do próximo ano, alegando apenas que já se reuniu com "50 vereadores" e vários pré-candidatos.

Encontro

O encontro do MDB foi realizado em um restaurante de Fortaleza, e reuniu parlamentares da legenda, a vice-governadora Jade Romero (MDB), prefeitos, vereadores e outros correligionários. Além dos emedebistas e do presidente da Assembleia, a senadora Augusta Brito (PT), o vereador Léo Couto (PSB) e o deputado estadual Osmar Baquit (PDT) também compareceram ao evento.

Osmar, inclusive, também foi convidado a filiar ao MDB. Ele e outros deputados estaduais e federais do PDT receberam carta de anuência do diretório estadual nesta semana, quando a legenda ainda era presidida pelo senador Cid Gomes. Todavia, a Executiva Nacional pedetista anulou as cartas e, posteriormente, destituiu Cid do comanda da sigla no Ceará.