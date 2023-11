Expulso do PL de Bolsonaro, Yury do Paredão anuncia filiação ao MDB e será base de Lula

O deputado federal cearense Yury do Paredão anunciou nas rede sociais, nesta quarta-feira (1º), sua filiação ao MDB. O parlamentar havia sido eleito pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas foi expulso do partido.

Desde que assumiu o mandato, em fevereiro deste ano, Yury se aproximou muito da base aliada do presidente Lula, gerando a ira de companheiros do PL no Ceará e no Brasil.

Diante das divergências e de ele posar para foto com aliados de Lula e com o próprio presidente, Valdemar da Costa Neto, que preside o PL no Brasil, anunciou a expulsão do parlamentar dos quadros do partido.

"(O MDB) tem história na defesa da democracia brasileira. Chego ao MDB levando ideais em defesa do Brasil", diz o parlamentar em vídeo.

A ida dele ao MDB passou por uma articulação entre o presidente nacional da Legenda, Baleia Rossi, o presidente estadual, Eunício Oliveira, e o líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões.

Yury também citou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e ao governador Elmano de Freitas (PT).

O parlamentar é apenas mais um a dar um giro de 180 graus na ideologia política.