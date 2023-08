Elmano cita PT, PP, MDB, PSD e PSB e diz que esse campo político vai ‘marchar junto’ em 2024

Em cerimônia de posse do ex-deputado Eudoro Santana na presidência do PSB Ceará neste sábado (26), o governador Elmano de Freitas (PT) citou a lista de partidos aliados que o grupo governista tem conseguido atrair desde a eleição de 2022 e disse que "esse campo político vai marchar junto" na eleição de 2024.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Basta olhar quem está nesse auditório, nós temos o MDB, PT, PSD, PSB, PP, PCdoB, Republicanos, PV, Rede, portanto, nós temos as condições políticas de fazer as transformações que o povo do Ceará precisa. (...) Esse momento do Eudoro Santana com a nova direção do PSB é a segurança de que esse campo político vai marchar junto"

O mandatário ressaltou que, apesar das diferenças ideológicas, os partidos vão se unir em alguns municípios e ser adversários em outros, "mas mantendo o respeito, o diálogo, a construção".

"Eu não tenho nenhuma dúvida que, com esse campo político construído no Estado do Ceará, sob a liderança de Lula, sob a liderança de Camilo Santana e, agora, com Eudoro Santana no PSB, nós vamos ter uma vitória estrondeante no Estado do Ceará, no campo democrático popular. Já foi assim em 2022", ressaltou.

O evento foi marcado por um aceno as lideranças políticas de todos os partidos que compõem a base aliada do governador. Apesar de não citar o PDT, o senador Cid Gomes (PDT) foi lembrado por Elmano e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que esteve no evento para prestigiar a posse do pai.

Nas últimas semanas, PSB e PSD fincaram os pés na base do governador Elmano, se distanciando do grupo do prefeito José Sarto (PDT). Os partidos não o apoiaram como candidato na eleição do ano passado.

Nomes ventilados

Com um amplo arco de alianças, nomes já vêm sendo cotados por quadros do grupo governista para a disputa para 2024. Entre eles, estão a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (PDT), Evandro Leitão. Os dois, inclusive, compartilharam o palco de autoridades no evento do PSB deste sábado.

Durante o evento, Evandro recebeu convite para se filiar ao PSB para a disputa. Ele recebeu anuência do diretório estadual do PDT para sair do partido e procurar outra sigla para concorrer ao pleito do ano que vem, já que a agremiação agrega o prefeito José Sarto (PDT), que deve disputar a reeleição.

Principal liderança do grupo, Camilo Santana disse que a reunião de "várias forças políticas" no evento não foi para "demonstrar força, mas para dizer que nós estamos todos unidos em torno de um projeto".

"Aqui ninguém está pensando em projetos pessoais, nosso projeto tem que ser coletivo, de Estado, que possa melhorar a vida do povo cearense", ressaltou.

Na ocasião, ele fez elogio aos dois aliados.

"A Luizianne é uma grande companheira do meu partido, uma grande deputada, ex-prefeita dessa cidade. Teremos o momento certo para discutir as eleições", declarou sobre a petista.

Já sobre Evandro, Camilo disse que, se o pedetista o procurar, dará a sua opinião sobre qual partido deve ir.