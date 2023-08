Após anuência do PDT, Eudoro diz que vai 'trabalhar unido' para filiar Evandro Leitão

O futuro partidário de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), segue em disputa. Com a decisão do PDT dessa sexta-feira (25) que teria autorizado o pedetista a se desfiliar sem perder o mandato, o deputado recebeu um forte aceno do presidente estadual do PSB recém-empossado, Eudoro Santana, para entrar nas fileiras da sigla.

Em discurso neste sábado (26), o dirigente saudou os presentes na sua cerimônia de posse, entre eles, o próprio Evandro.

"Quero dizer nessa saudação que, me perdoem os outros companheiros dos partidos com quem nós haveremos de nos juntar para lutar pelo Ceará, eu vou convocar toda a militância, devemos trabalhar unidos para trazer para o PSB o atual presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão", disse.

Também em discurso na ocasião, o parlamentar respondeu que "o futuro a Deus pertence".

"Eu quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês e dizer ao Dr. Eudoro que o futuro a Deus pertence. Nós estamos aí e saiba apenas de uma coisa: eu estou nesse projeto porque gosto, porque acredito nesse projeto e nas pessoas que fazem parte", afirmou.

Filho de Eudoro, o ministro Camilo Santana (PT), da Educação, tem sido o grande articulador pelo arco de aliança do bloco governista. Naturalmente, o destino partidário de Evandro passa pelas tratativas do petista.

Legenda: Evandro é sondado pelo PSB e pelo PT. Foto: Ismael Soares

Anuência

O Diretório Estadual do PDT aprovou, na noite de sexta-feira (25), carta de anuência para Evandro deixar o partido sem perder o mandato. O nome dele vem sendo ventilado há alguns meses como possível candidato para a Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Contudo, segundo o presidente nacional do PDT em exercício, André Figueiredo, “não existe a possibilidade de haver uma carta de anuência sem a aquiescência da direção nacional".

“Essa decisão de hoje é nula, totalmente nula”, completou André, que é deputado federal, líder da bancada pedetista e presidente estadual do partido licenciado.

Ele disse ainda que até mesmo o assunto ter entrado em pauta na reunião do PDT Ceará, atualmente sob comando do senador Cid Gomes (PDT), não é válido.

“A reunião não teve validade nenhuma, principalmente porque não foi provocada para isso, não tinha pauta para isso e existe uma deliberação nacional de que não existe carta de anuência sem passar pela direção nacional. Não precisa nem provocar a direção nacional, a decisão já está nula”, acrescentou.