PDT dá anuência a Evandro Leitão para desfiliação e abre caminho para disputa por nova sigla em 2024

O Diretório Estadual do PDT aprovou, na noite desta sexta-feira (25), carta de anuência para o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, deixar o partido. A informação foi divulgada pelo líder do Governo do Ceará, deputado Romeu Aldigueri (PDT), que participou da votação. O nome dele vem sendo ventilado há alguns meses como possível candidato para a Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Evandro, inclusive, chegou a receber convites para se filiar ao PT e ao PSB. Com a aprovação da carta de anuência, Evandro pode se desfiliar do PDT e mudar de partido sem perder o cargo de deputado estadual.

Romeu Aldigueri (PDT) Líder do Governo do Ceará "(O diretório) colocou em pauta o pedido de carta de anuência do deputado Evandro Leitão de sair do partido, o partido deliberou, votou praticamente por unanimidade, visto que não houve nenhum voto contrário e apenas 7 abstenções"

"O diretório deliberou assim e foi colocado em votação. Alguns se posicionaram contra, outros a favor que não fosse deliberado agora e fosse adiado, mas a grande maioria deliberou no dia de hoje", complementou, confirmando a oficialização.

A equipe de reportagem tentou falar com o deputado Evandro Leitão sobre a medida, mas ele evitou se pronunciar sobre o assunto e disse que amanhã irá prestigiar a posse do ex-deputado Eudoro Santana na presidência do PSB Ceará.

"Hoje eu não comento política, não. Amanhã estarei no evento, amanhã a gente conversa sobre isso", disse à reportagem durante cerimônia de posse do novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida.

Quanto a possíveis questionamentos, o deputado federal licenciado Eduardo Bismark (PDT) disse que o diretório estadual é o que tem "abrangência jurídica" para decidir sobre "os filiados do estado inteiro". "Portanto, é quem toma decisão sobre os futuros, ainda mais sobre um deputado estadual", ressaltou.

Para Bismarck, a decisão sobre Evandro não irá significar "avalanche" de saídas de outros parlamentares.

Eduardo Bismarck Deputado federal licenciado "O Evandro é o caso proeminente de candidato a prefeito da capital, que é maior cidade do estado. Não há outro caso. Então eu acho que isso não vai vim como uma avalanche de lideranças. Como eu disse eu acho que o objetivo é reter o maior número de lideranças dentro do partido, que nesse momento estão se sentindo inseguros e migrando pra outros partidos".

Livre para viabilizar candidatura

Senador e presidente interino do PDT Ceará, Cid Gomes disse que "não existia nenhuma possibilidade" de Evandro Leitão ser candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT em 2024. A agremiação abriga o atual prefeito da Capital, José Sarto (PDT), que tem pretensão de disputar a reeleição.

Por isso, o diretório liberou Evandro para tentar viabilizar o seu projeto em outra sigla.