Luizianne Lins anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza: 'Decidi colocar o meu nome'

Prefeita de Fortaleza por duas vezes e candidata nas duas últimas duas eleições, a deputada federal Luizianne Lins (PT) anunciou a sua pré-candidatura pelo PT à prefeitura da Capital em 2024. A decisão foi anunciada em entrevista à coluna nesta sexta-feira (25).

"Depois de algumas reflexões pessoais e muitos diálogos com parceiros e aliados da vida e da política, decidi colocar o meu nome como pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024", declarou.

A ex-prefeita explica que decidiu anunciar nesse momento porque tem visto "os possíveis candidatos à Prefeitura já se colocando".

A decisão vai ser anunciada ao PT e à militância em Roda de Conversa que a parlamentar vai realizar neste sábado (26), no bairro Jangurussu.

O anúncio da parlamentar ocorre em um momento em que o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), é ventilado no PT.

Nos bastidores, parlamentares dão como certa a filiação do presidente ao Partido dos Trabalhadores para sair candidato em Fortaleza em 2024. A benção seria do ministro Camilo Santana (PT).

O próprio Evandro chegou a declarar em entrevista ao PontoPoder que via com bons olhos a possibilidade de deixar o PDT para entrar nas fileiras do PT ou do PSB – partido que será comandado por Eudoro Santana a partir deste sábado (26).

Também pelo PT, quem tem se colocado como pré-candidata é a deputada estadual Larissa Gaspar (PT).

Relação com o governador

À coluna, Luizianne disse que ainda vai conversar com o governador Elmano de Freitas sobre o assunto.

"Sou pré-candidata, mas ainda vou conversar com Elmano, tendo em vista que conversaríamos na semana passada, mas não conseguimos devido a um problema de saúde do governador", disse.

Em entrevista ao PontoPoder, o governador Elmano citou cinco nomes que poderiam ser candidatos pelo grupo liderado pelo PT, inclusive o da ex-prefeita.

Com a repercussão da entrevista, Luizianne lembrou da longa trajetória que tem ao lado de Elmano desde a juventude.

Luizianne Lins Deputada federal Ele tem colocado publicamente alguns possíveis nomes, inclusive o meu. Portanto, vamos conversar no tempo certo. Eu e Elmano temos uma longa relação na política. Desde a juventude. E permanecemos no mesmo campo político todos estes anos. Não precisa ninguém me dizer quem é o Elmano e nem tentar inventar pra ele quem eu sou. Nos conhecemos o suficiente pra saber um do outro. Não adianta tentarem fazer nenhuma espécie de 'alienação parental'. Não vai colar

PT Fortaleza

Luizianne vai testar mais uma vez a sua força no partido na Capital. A sua influência interna garantiu as quatro candidaturas, mesmo em momentos mais críticos, como em 2004 quando a direção nacional queria emplacar apoio a Inácio Arruda (PCdoB).

Nas campanhas de 2016 e 2020, Camilo Santana, então governador do Estado, tinha maior alinhamento com o PDT de Roberto Cláudio e José Sarto (PDT). Mesmo com a força do governador, a parlamentar manteve as candidaturas na Capital.

Em silêncio nos últimos meses sobre o cenário eleitoral, a deputada tem atuado longe da imprensa, realizando encontros nos bairros da periferia da Capital.

