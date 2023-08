Evandro Leitão nega mágoas no PDT, mas avalia saída: 'vejo com bons olhos tanto PSB como próprio PT'

Pouco mais de um ano após o início da crise interna que provocou o racha no PDT Ceará, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PDT), disse não ter mágoas dos correligionários. Contudo, o pedetista, que tem o nome cotado para disputar a Prefeitura de Fortaleza no próximo ano, avalia o convite para filiação a outras legendas e revelou quais siglas se alinham mais à sua ideologia.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “Eu não tenho mais esse sentimento, eu acho que o tempo fez com que a gente esquecesse e superasse. Não podemos fazer política olhando para o retrovisor, a gente tem que olhar para frente (...) então eu não tenho qualquer tipo de sentimento de revanche ou pequeno pelo que aconteceu no PDT”

As declarações de Leitão foram dadas aos editores e colunistas de Política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma e Wagner Mendes, durante a Live PontoPoder, que foi ao ar nesta quinta-feira (10), no YouTube do Diário do Nordeste.

Evandro chegou a disputar internamente no ano passado como pré-candidato ao Governo do Ceará. Contudo, na reta final das articulações pedetistas, ele recuou e passou a apoiar a então governadora Izolda Cela (sem partido). No fim, o diretório do PDT escolheu lançar Roberto Cláudio (PDT) como candidato e ele acabou derrotado ainda no primeiro turno para Elmano de Freitas (PT).

Na entrevista, o presidente da Alece ressaltou que, durante todo o período de discussão interna do PDT, ele tentou “pacificar” e chegar a uma “candidatura única”, mas não conseguiu.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “(Mas) não existe nenhum tipo de sentimento nem parecido com mágoa dentro do meu coração”

À época, o próprio Evandro Leitão demonstrou insatisfação com os rumos da sigla e chegou a se dizer “decepcionado com alguns comportamentos” ao deixar uma reunião do diretório. No período eleitoral, o pedetista não fez campanha para Roberto Cláudio, por isso, também não recebeu recursos da sigla para sua campanha a deputado estadual.

Evandro Leitão no PT, no PSB ou no PDT?

Evandro Leitão também foi questionado sobre seu futuro partidário e respondeu se permanecerá no PDT. “Não sei, o futuro pertence a Deus, eu não sei, como eu disse, eu tenho dialogado muito e vamos aguardar”, comentou.

Recentemente, lideranças do PT, inclusive o governador Elmano de Freitas (PT), convidaram o presidente do Legislativo estadual para se filiar à sigla. Evandro disse ainda que é questionado constantemente se tem planos para ingressar em outras legendas, como o PSB, o Republicanos e o PP.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “Dentro dessa conjuntura, eu vejo com bons olhos tanto o PSB quanto o próprio PT. Eu acho que são partidos que se aproximam mais daquilo que eu tenho como estilo de vida, como algo que eu acredito estar mais próximo dessas agremiações partidárias”

PSB

O PSB, sigla que apoiou a candidatura de Roberto Cláudio nas últimas eleições, deve passar por uma mudança de comando, sendo presidido pelo ex-deputado Eudoro Santana (PSB), pai do ministro Camilo Santana (PT). Assim, a sigla sinaliza um embarque de vez no Governo Elmano.

