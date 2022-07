‘Estou decepcionado com alguns comportamentos', disse Evandro Leitão ao abandonar reunião do PDT

Após retirar a própria pré-candidatura e apoiar a reeleição da atual governadora Izolda Cela (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), abandonou a reunião do diretório do PDT Ceará antes do fim do encontro. Ele deixou o local se dizendo decepcionado com correligionários. Minutos após a saída de Leitão, os pedetistas formaram maioria para indicar o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como líder da chapa governista.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da AL-CE “Estou decepcionado com alguns comportamentos, mas vamos agora aguardar"

No início da tarde, o deputado abriu mão da candidatura ao Governo do Ceará. "Minha intenção foi fortalecida ao conversar ontem com o prefeito Ivo Gomes e ouvir dele relato de conversa que teve com o irmão, nosso líder Cid Gomes, defendendo claramente o nome de Izolda para representar nosso projeto como candidata", disse.

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi criticou o correligionário por deixar a reunião da sigla no Ceará.

Carlos Lupi Presidente no PDT “Eu sou elegante, deselegante é quem sai antes de terminar a reunião”

Não é a primeira vez que Lupi e Leitão entram em rota de colisão. Em junho, após encontro do PDT em Fortaleza, o presidente da Assembleia criticou o presidente do PDT por ter anunciado apoio ao nome de Roberto Cláudio. Ele classificou a conduta de Lupi como “inoportuna” e “desrespeitosa”.

O comandante do PDT rebateu. “Inadequado e desrespeitoso é o deputado Evandro Leitão, que mesmo sendo do PDT, chegou ao encontro do partido atrasado, ficou cerca de meia hora e foi embora. Independente de ser o presidente nacional do PDT, vivemos em uma democracia e tenho direito de manifestar minha opinião”, disse.