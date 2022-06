Presidente do PDT rebate Evandro: 'desrespeito é chegar atrasado, ficar meia hora e ir embora'

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, rebateu a crítica feita a ele pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e por um grupo de parlamentares do partido na Casa. Para Lupi, desrespeitoso foi Evandro, que chegou atrasado ao encontro do PDT só passou cerca de meia hora.

Um grupo de deputados estaduais do PDT fez crítica ao apoio público de Lupi a Roberto Cláudio, em detrimento dos outros três pré-candidatos do partido. Essa fala causou desconforto entre os correligionários. Ao todo, 10 dos 13 deputados pedetistas disseram concordar com Evandro em relação à manifestação de preferência no partido.