'Meu partido decidiu que não terei direito a concorrer à reeleição', diz Izolda após decisão do PDT

A governadora Izolda Cela falou na noite desta segunda-feira (18) sobre a decisão do diretório do PDT em escolher Roberto Cláudio como pré-candidato ao Governo do Ceará.

Izolda Cela Sobre decisão do PDT "Meu partido PDT decidiu hoje, em reunião de diretório, que não terei o direito a concorrer à reeleição. Respeito a decisão. Seguirei firme, com força e coragem, honrando meu mandato e trabalhando muito pelo nosso Ceará. Sempre com respeito e verdade. A luta continua!

O ex-prefeito de Fortaleza teve 55 votos contra 29 de Izolda. O deputado estadual Antônio Granja se absteve de votar. O senador Cid Gomes e o ex-ministro Ciro Gomes não participaram da reunião.

Ao longo das últimas semanas, Izolda mobilizou o maior movimento de apoios públicos por parte de deputados estaduais e de prefeitos cearenses. Pelo menos 60 gestores municipais fizeram publicações nas redes sociais em defesa da governadora.

Diante de apoios também a Roberto Cláudio e sem consenso, o partido decidiu deixar a decisão para o diretório regional.

"Estamos juntos, governadora! A luta continua!", escreveu o deputado federal Idilvan Alencar (PDT) ao repercutir a fala da governadora.

A deputada federal Luzianne Lins (PT), histórica opositora de Roberto Cláudio, prestou solidariedade a Izolda: "Teve seu direito à reeleição impedida pela violência política de gênero".

O ex-governador Camilo Santana (PT) também comentou sobre a governadora estar fora da disputa. "Lamento muito que a primeira mulher governadora do Ceará não poderá concorrer à reeleição, após decisão do PDT", escreveu nas redes sociais.