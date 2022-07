O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio foi escolhido como o pré-candidato do PDT ao Governo do Ceará por maioria de votos do integrantes do diretório regional. A votação foi realizada no começo da noite desta segunda-feira (18), na sede do partido em Fortaleza. Izolda se posicionou após resultado.

"A primeira tarefa nossa agora é celebrar e construir nossa unidade interna, depois disso procurar também, humildemente, todos os nossos aliados que compõem a nossa aliança hoje, procurar o ex-governador Camilo Santana, procurar todo mundo para conversar e manter a aliança o mais ampla possível", disse Roberto Cláudio ao deixar o evento.

De acordo com o deputado estadual Romeu Aldigueri, o resultado final foi de 55 votos a favor do ex-prefeito contra 29 pró-governadora, com uma abstenção. O senador Cid Gomes e o pré-candidato a presidente da República Ciro Gomes não participaram da reunião.

"Os números falam pouco, a vitória é do PDT. (...) Temos vários partidos aliados que, agora, a segunda etapa é fazer a interlocução com eles", disse o prefeito de Fortaleza, José Sarto, ao deixar o evento.

Na frente da sede do PDT, vários apoiadores de Roberto Cláudio aguardavam o resultado, com cartazes e balões em defesa do pré-candidato.

O presidente estadual, André Figueiredo, defendeu união do partido após decisão. "Teve uma reunião prévia onde foi sinalizado, com muita ênfase, a possibilidade de nós estarmos unidos. Então, o Roberto mesmo disse que, caso não fosse ele o vencedor, ele logo depois estaria já com a camisa da Izolda trabalhando nisso. Esperamos que aconteça o mesmo", pontuou.

"Não se trata de ser justa ou não ser justa (a escolha). O partido avalia com a sua autonomia e independência. A decisão é de um partido político autônomo. Ninguém pode escolher ou vetar candidato do PDT. O PDT que escolhe seus candidatos", ressaltou o presidente nacional, Carlos Lupi.

Legenda: Roberto Cláudio recebido por apoiadores ao chegar à sede do PDT Foto: Thiago Gadelha

A convenção do partido está prevista para domingo (24), ocasião em que as candidaturas são oficializadas para a disputa eleitoral.

*Com colaboração da repórter Alessandra Castro.