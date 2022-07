Militância do PDT pró-Roberto Cláudio lota rua da sede do partido durante reunião para definir nome

A entrada da sede do PDT em Fortaleza, na rua Nunes Valente, próximo à praia, está lotada de manifestantes pró-Roberto Cláudio durante reunião de lideranças do partido para tentar definir quem será o candidato ou candidata pelo partido ao Governo do Estado.

Na tarde desta segunda-feira, dois pré-candidatos desistiram: o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Tanto Izolda como Roberto Cláudio participam da reunião com os integrantes do diretório estadual, composto por 84 membros. Além dos dois pré-candidatos, devem discursar o presidente estadual, André Figueiredo, e o presidente nacional, Carlos Lupi.

Os manifestantes seguram cartazes em apoio a Roberto Cláudio e também ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, que já declarou apoio público ao ex-prefeito.

Legenda: Apoiadores de Roberto Cláudio levaram balões e cartazes para pressionar decisão do diretório Foto: Thiago Gadelha

Nas últimas semanas, os dois nomes mobilizaram diferentes apoios tanto dentro do partido como entre aliados. Nesta segunda-feira, a fala do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, anunciando que sua preferência e a do senador Cid Gomes eram a favor de Izolda foi usada, inclusive, como mote para a desistência de Evandro Leitão.