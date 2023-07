Elmano aponta nomes do PT para 2024 em Fortaleza, defende Evandro Leitão e relembra crise com PDT

Apesar de preferir adotar uma linha cautelosa sobre as eleições para a Prefeitura de Fortaleza em 2024 — ao falar que o "momento certo da discussão" é apenas no ano que vem — o governador Elmano de Freitas (PT) deu os primeiros indicativos de como o partido deve se organizar para concorrer ao comando da capital cearense. O governador é o convidade desta semana na live do PontoPoder.

O governador citou quatro nomes que integram o Partido dos Trabalhadores que podem estar na mesa na hora de decidir a candidatura em 2024. São eles: a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins, os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e o ex-deputado federal e assessor especial de Assuntos Municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno.

Elmano de Freitas Governo do Ceará "Um partido que tem uma pessoa como a ex-prefeita Luizianne — deputada federal, com o trabalho que realizou como prefeita, com a votação que teve — tem que ter muito respeito por essa liderança. Quem tem uma jovem deputada, vereadora mais votada do PT, agora a deputada estadual mais votada do PT na última eleição, que é a Larissa Gaspar, nós temos que valorizar muito esse nome. Tem que valorizar muito o nome — como todo mundo que conhece sabe do preparo, da capacidade política — do nosso deputado Guilherme Sampaio. E efetivamente, nós temos pessoas como Artur Bruno, que foi um deputado federal muito reconhecido, votado, as pessoas têm maior respeito por ele".

"O PT tem excelentes nomes, os partidos aliados também tem. Nós temos que ouvir os outros partidos sobre os nomes que eles têm", pondera Elmano. Para o petista, a prioridade é manter a "unidade", inclusive com os partidos que formaram a aliança que o elegeu governador. E dentro deste grupo, um quinto nome é apontado por Elmano: o do presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PDT).

Filiado ao PDT, Evandro tem sido constantemente convidado a se filiar ao PT, já com a perspectiva de candidatura à Prefeitura de Fortaleza. "Qual é o partido que não quer o Evandro leitão entre as suas fileiras? (...) Se o Evandro entrar no PT, a decisão... Ele tem que tomar uma decisão pessoal, ele tem que tomar decisão se fica ou não no PDT e, se sai, para qual partido irá", afirma.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Ele colocando o nome dele à disposição, pode ser pelo PT ou não... Se o Evandro Leitão colocar o nome dele à disposição de uma aliança e ele é da nossa articulação política, efetivamente o nome dele tem que ser considerado".

'Unidade partidária'

O governador ressalta que, independentemente do nome escolhido, é necessário "cuidar muito bem dos demais". A meta, segundo ele, é manter a unidade tanto dentro do PT como com os partidos aliados.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "O que eu acho muito importante, e eu falei aqui de pelo menos de 5 nomes, é que nós não escolhamos um sem cuidar muito bem dos demais. É muito importante na eleição, nós garantimos a nossa unidade. Isso foi uma das coisas mais importantes faladas na reunião do PT (no último sábado, dia 22). Nós tivemos o resultado que tivemos (na eleição de 2022) pela nossa unidade partidária e, segundo, com orientação do nosso ministro Camilo, de garantir a unidade com os aliados".

Ele cita que os demais partidos aliados - como PCdoB, PV, PP, MDB e PSB, com o qual lembra que o PT tem uma construção nacional - "têm todo o direito de apresentar nomes para um debate para a Prefeitura de Fortaleza". O governador ressalta ainda a necessidade de uma discussão sobre o projeto político para Fortaleza, também trazendo os aliados para o debate.

Indagado sobre a declaração do senador Cid Gomes (PDT) — de que tem "esperanças" de uma aliança entre PT e PDT para a disputa de 2024 em Fortaleza —, Elmano afirma ter uma visão diferente do ex-governador.

"Efetivamente o PDT tem uma decisão, já anunciada pelo presidente nacional do PDT, que é o André Figueiredo, de que o prefeito Sarto irá para a reeleição. E efetivamente o nosso campo deve apresentar um outro nome. Então, eu não tenho muita expectativa de que nós tenhamos (aliança com o PDT)", projeta.

'Tínhamos convicção que o nome seria da Izolda'

Durante a entrevista, o governador também relembrou a campanha de 2022, quando, após o rompimento da aliança entre PT e PDT, o Partido dos Trabalhadores lançou o nome dele para a disputa pelo Palácio da Abolição. "Quem diria que o Elmano deputado estadual ia ser o candidato a governador, ia ganhar eleição no primeiro turno? Ninguém previa isso", relembra.

Ele destaca, no entanto, que tinha "muita confiança" na "vitória de que aquilo que o governador Cid tinha iniciado, que o governador Camilo avançou, o povo queria que continuasse e aprofundasse". Contudo, para o agora governador, o nome que iria encabeçar essa candidatura não era o dele.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Para mim, o que a gente não podia imaginar é quem era o nome e que o nome seria o Elmano, porque nós tínhamos convicção que o nome seria o da vice-governadora Izolda Cela. Essa era a nossa opinião, e o PT tinha consenso em torno do nome dela. Assim como nós entendíamos que o PDT também teria, porque ela era governadora do PDT e poderia ser a candidata".

"O que nós não imaginávamos é que, sendo um nome que não tinha sido construído para ser candidato a governador, esse nome (iria) ganhar no primeiro turno", completa o governador. Ao citar a vitória em 2022, ele considera que a "onda Lula" contribuiu com a eleição ainda em 1º turno para o governo estadual. Mas argumenta que o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também foi fundamental na campanha eleitoral do ano passado.

"Para alguns, foi uma onda Lula que fez a nossa vitória no primeiro turno. Efetivamente, teve uma onda da campanha do nosso presidente Lula, mas tinha um algo novo no Ceará, que era a grande liderança do nosso ex-governador Camilo Santana, o nosso ministro, que é a nossa liderança política maior no estado do Ceará hoje. Eu tenho o Camilo como meu líder político e, como eu, tem muita gente no Ceará que se sente muito bem sendo liderada pelo Camilo Santana. Isso é uma mudança importante na política do Estado, que, a meu ver, representa um novo ciclo", ressalta.

