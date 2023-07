Cid Gomes: 'Não perco esperanças de ter candidatura que coloque como aliados PT e PDT em Fortaleza'

Minutos antes da cerimônia que o empossou oficialmente como presidente interino do PDT Ceará — até o fim do ano —, o senador Cid Gomes (PDT) deu indicativos dos planos que tem para o futuro da sigla e das estratégias que deve adotar de olho nas eleições do próximo ano. Na entrevista, o pedetista falou especificamente sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, que classificou como a mais desafiadora para a legenda.

Apesar de destacar que pretende comandar o partido ouvindo todos os filiados e atendendo às decisões da maioria, o senador reforçou que irá trabalhar por uma aliança entre PT e PDT para disputar o comando da Capital em 2024.

Os desafios são muitos. Desde 2012, petistas e o grupo Ferreira Gomes caminham em lados opostos em Fortaleza. À época, o rompimento surgiu justamente com Cid — que era governador — e a então prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), que resolveu indicar Elmano de Freitas (PT) para sua sucessão no município, contrariando interesses do governador.

Cid Gomes Senador e presidente interino do PDT Ceará “Não perco as esperanças de poder ter uma candidatura que coloque como aliados PT e PDT em Fortaleza, vou trabalhar nesta meta, respeitando as diferenças e opiniões, compreendendo que há disputas, mas esse será o supra sumo da minha responsabilidade (...) e eu não desisto fácil não”

“Claro que se a gente conseguir fazer na metade (dos 184 municípios), já terá sido uma grande vitória”, acrescentou.

Sarto será candidato?

Ainda sobre Fortaleza, Cid respondeu sobre uma eventual candidatura à reeleição natural do atual prefeito Sarto. O senador, no entanto, evitou cravar que o correligionário disputará a reeleição.

Cid Gomes Senador e presidente interino do PDT Ceará “Se ouvir opiniões minhas de 8, 10, 12, 20 anos atrás, você vai ouvir o que eu estou dizendo agora, não estou com casuísmo. Primeiro, é importante a gente definir o projeto, o que queremos para Fortaleza. Segundo, definir a aliança, quais são os partidos, as forças políticas que vão se fazer representar. Por último, o nome, a pessoa, isso é o de menor importância, ao mesmo tempo que deve ser consequência desse esforço inicial de projeto, aliança e definição de nome”

Para o pedetista, a possibilidade da aliança entre PT e PDT, traçada como meta por ele, pode entrar no horizonte dos diretórios estaduais e nacionais das duas siglas.

“Sem ilusão, se a gente for depender exclusivamente do diretório municipal do PDT e do PT, eu diria que a possibilidade de aliança é zero. No entanto, você tem estaduais que podem conversar e nacionais que já estão colocando em andamento isso, de ter esse partidos como aliados na maior parte de municípios do Brasil. Na medida que a instância fica maior, as possibilidades vão aumentando”, concluiu o senador e agora presidente interino do PDT Ceará.

Para além de Fortaleza Cid assume o comando do partido após um embate interno com o presidente da sigla no Ceará e também nacional, o deputado federal André Figueiredo (PDT). Os embates entre aliados dos dois pedetistas só chegou ao fim após acordo da dupla: Cid ficará como presidente interino até dezembro, quando promete apoiar Figueiredo para a reeleição do cargo. De imediato, no comando, o senador disse que pretende criar três frentes de trabalho. Segundo ele, será montada uma comissão para dialogar com outros partidos, com preferência para PT, PCdoB, PV, PSB, PDT e Rede, além de PP, PSD, Republicanos, MDB e Podemos. Outra comissão deve levantar, nos 184 municípios cearenses, as possibilidades de candidaturas a prefeito. Por fim, a terceira comissão irá “solidificar o partido”, organizando internamente a sigla. PDT: oposição ou base? Cid disse ainda que presente resolver, coletivamente, um dos principais impasses da legenda: se o PDT é base ou oposição do Governo Elmano. A sigla, que lançou Roberto Cláudio como nome de oposição ao petista no pleito do ano passado, agora tem a maioria dos deputados estaduais e estaduais na base do Governo, inclusive como secretários no Executivo. "Quero fazer com que o partido tenha um direcionamento", ressaltou. Segundo o senador, a indefinição tem deixado "os filiados inseguros". Para o presidente interino, a direção do PDT — sob comando de Figueiredo — não estava "representando o sentimento majoritário" dentro da legenda. "O sentimento que percebo é de realinhamento, de virar a página das eleições e começar uma nova", conclui.

