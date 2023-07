Cid e Figueiredo publicam vídeo juntos para selar acordo sobre presidência do PDT e planos para 2024

Depois de uma semana de acirramento do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo e o senador Cid Gomes divulgaram um vídeo juntos, nesta sexta-feira (7), selando a paz no partido. Os dois reiteraram o acordo firmado na quinta (6): André tira licença da presidência estadual e Cid assume até o fim do ano, quando o deputado retorna ao posto para investir na reeleição.

O próprio senador se comprometeu a apoiar a recondução de André ao comando estadual do PDT.

"O atual diretório tem um mandato até 31 de dezembro, ele tem que ser renovado no mês de dezembro para que já comece janeiro com o novo diretório. Este será dirigido por uma Executiva e o meu compromisso com o André, de modo pessoal, numa demonstração que não estou atrás de cargo e reconhecendo o seu papel histórico no PDT, me comprometo em apoiá-lo para ser o presidente do partido, dessa Executiva do partido, a partir de 2024", garantiu Cid.

Figueiredo lembrou que o acordo busca a construção de um diálogo permanente e dos objetivos do partido, "como vinha sendo feito há oito anos", quando Cid trocou o Pros pelo PDT.

"O senador Cid é a principal liderança do Estado, eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer com que o PDT continue sendo o maior partido do Ceará", afirmou o deputado, que fica, agora, provisoriamente apenas com a presidência nacional da legenda.

No período à frente do PDT, Cid ficará responsável por coordenar as negociações eleitorais no interior do Estado, onde há cerca de 60 prefeitos filiados e outras lideranças tentando chegar ao Executivo.

‘Visões diferentes’

Para Cid, o acirramento observado no partido nos últimos meses deve-se apenas a “visões diferentes” internamente, o que é “absolutamente natural”.

Agora, com arestas aparadas, o PDT vai focar em resolver as chaves partidárias nos municípios cearenses para chegar a 2024 com chapas competitivas.

“Para essa articulação, é sempre muito difícil você deixar cada um por si, que o município A vai resolver os seus problemas com partidos aliados sozinho, com situações diferentes do município B”, afirmou.

Para auxiliar nesse processo, a sigla pretende espelhar alianças já observadas a nível nacional – como com Rede, PSD e PT – em dinâmicas locais.

“Há esse esforço nacional, e é importante que a isso se some o esforço estadual para que o PDT, além desses partidos já citados, conversem com diversos partidos que são aliados nossos tradicionais. É impossível que tudo seja resolvido igualzinho nos 184 municípios, mas acho que (é necessário) um esforço, uma dedicação”, defendeu.

Cid pretende se dedicar às conversas com legendas como o PSD, o PP, o Podemos, o Republicanos, o Cidadania, o PSDB e outras. “Vamos ver a maior quantidade de cidades em que a gente possa consensuar um arco de alianças, sempre compreendendo que as realidade municipais são diversas”, concluiu.

Acordo selado

Neste ano, após a crise que se instalou no PDT Ceará em 2022, um novo embaraço surgiu no partido: a disputa pela presidência estadual. Um segmento liderado por Cid defendia a sua investida no posto e se organizou para isso. Uma reunião do diretório estadual foi convocada para esta sexta com o objetivo de encaminhar a mudança.

André, que acumula o comando-geral interinamente e o estadual até o fim do ano, acionou a Executiva nacional para deliberar sobre a questão. Na última segunda (3), a cúpula decidiu entrar ativamente no jogo e avocar processo ético-disciplinar na instância inferior.

O movimento gerou uma divisão de entendimento sobre as normas previstas no Estatuto do PDT, com declarações públicas validando a versão de cada lado. A escalada de tensão teve um fim, contudo, na última quinta-feira.

