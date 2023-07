Interesse nacional do PDT fez tese de Cid Gomes vencer queda de braço no Ceará

A reviravolta na crise do PDT do Ceará, cujo desfecho se aproximava de uma guerra judicial, se deve aos interesses nacionais do Partido, distantes da querela local entre lideranças cearenses. Carlos Lupi, presidente nacional licenciado, entrou em campo e fez um acordo para evitar que o PDT se esfacelasse no único estado brasileiro em que ainda tem hegemonia.

Só no Ceará são 59 prefeitos, incluindo o de Fortaleza, 13 deputados estaduais – maior bancada da Assembleia – e 5 deputados federais, a maior bancada partidária no Estado. No Brasil, o partido elegeu 17 deputados. O Ceará responde por 30% da bancada nacional da sigla.

A possibilidade de debandada em massa do Ceará deixaria o partido em situação ainda mais difícil no cenário nacional. Some-se a isso, o fato de o PDT ocupar um Ministério na esplanada e da proximidade de Lupi com o presidente Lula e com o PT.

Olhando para a briga no Ceará, venceu a tese defendida pelo senador Cid Gomes, inclusive contra o irmão Ciro Gomes e a defesa inicial feita por André Figueiredo.

Nos bastidores, pedetistas dizem que a proposta de uma licença de André Figueiredo para que cuidasse só da executiva nacional e deixasse a estadual com Cid, inclusive, já havia sido colocada na mesa, sem sucesso.

Livre para fazer articulações, Cid Gomes vai, inicialmente, reunir os deputados estaduais do partido nesta sexta-feira (7), em Fortaleza, muitos ainda sem entender os últimos acontecimentos internos. O passo seguinte é reunir prefeitos do Interior e vereadores.

Está no radar dele também iniciar os diálogos com os partidos potencialmente aliados para as eleições do próximo ano.

Caso de Fortaleza

Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta quinta (6), o deputado André Figueiredo afirmou que as tratativas sobre a eleição de Fortaleza continuarão sendo tratadas por ele, o prefeito José Sarto e o presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio.