André Figueiredo confirma licença da presidência do PDT Ceará, Cid assume e toca acordos eleitorais

O presidente estadual (e nacional em exercício) do PDT, André Figueiredo, confirmou, nesta quinta-feira (6), um acordo para a cessão da presidência da legenda no Ceará ao senador Cid Gomes até novembro. O desfecho foi firmado em reunião com o presidente licenciado e ministro Carlos Lupi, o secretário-geral do partido, Manoel Dias, e os dois interessados no comando estadual na tarde de ontem.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Figueiredo pontuou ainda que o acordo prevê que ele retorne ao posto no fim de novembro, quando vai novamente disputar a presidência do PDT Ceará em chapa única apoiada por Cid.

A decisão, diz Figueiredo, visa "pacificar" o partido, em crise desde o ano passado. "(É) fazer com que a gente não tenha o sangramento que estava acontecendo por parte dos dois segmentos que legitimamente têm disputado o comando do PDT Ceará", afirmou.

"Creio que isso pacifica. Nós vamos priorizar as eleições municipais nesse período em que o Cid estará à frente da presidência do partido. Ele vai se encarregar das eleições municipais no interior do Estado e nós vamos tratar, lógico, através do prefeito Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio, presidente do diretório de Fortaleza, as eleições em Fortaleza pra que nós possamos continuar fazendo do PDT o maior partido do Ceará", explicou.

O partido ainda não anunciou a reunião em que deve ser oficializada essa decisão. Inclusive, o encontro na sexta-feira (8) do diretório estadual foi desmarcado.

'Caminho de paz'

Figueiredo justifica que foi necessário acionar a Executiva nacional devido aos "desgastes" causados pela escalada de tensão no PDT cearense.

"Sempre tive a característica de ser muito aberto ao diálogo, de buscar sempre a pacificação, mas infelizmente os rumos que estavam sendo tomados com o enfrentamento permanente estava gerando desgaste, e não me cabia outro caminho que não fosse também fazer o mesmo enfrentamento, como fizemos aqui na reunião da Executiva nacional. Mas agora o caminho é da paz, de buscar permanente diálogo", disse.

Naquela instância, na última segunda-feira (3), a Executiva Nacional do PDT resolveu avocar para si as competências da gestão estadual diante da convocação da reunião extraordinária na sexta, em Fortaleza. A ideia do encontro, que até o momento segue marcado, seria promover uma convocação do diretório no Estado e colocar Cid como presidente.

