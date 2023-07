PDT avalia troca entre Cid e Figueiredo para baixar pressão; nova reunião acontece na quinta (6)

Em meio à crise interna do PDT Ceará, as cúpulas local e nacional da sigla avaliam um acordo que pode distensionar um dos impasses da lista que o partido tem acumulado desde o ano passado.

A negociação envolve a licença do presidente da legenda no Ceará, o deputado federal André Figueiredo — que também comanda o partido nacionalmente —, para dar lugar ao vice-presidente no Estado, o senador Cid Gomes (PDT). O afastamento de Figueiredo deve ser confirmado em nova reunião nesta quinta-feira (6), conforme apurou o Diário do Nordeste.

A mudança foi tratada em conversa realizada nesta quarta-feira (5) entre os dois correligionários. Quem também esteve no encontro foi o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que vem tentando mediar as disputas internas no partido.

Eleições 2022

O PDT Ceará vive em pé de guerra desde as eleições do ano passado, quando aliados da ex-governadora Izolda Cela e do ex-prefeito Roberto Cláudio entraram em rota de colisão sobre quem iria encabeçar a chapa pedetista no Estado.

No capítulo mais recente da crise, prefeitos e deputados têm pressionado para que Cid Gomes seja alçado à presidência estadual do partido. Por outro lado, o atual comandante da sigla no Estado, André Figueiredo, tem resistido às investidas.

Intervenção

Na última segunda-feira (3), a Executiva Nacional do PDT resolveu avocar para si as competências da gestão estadual diante da convocação da reunião extraordinária na próxima sexta-feira (8), em Fortaleza. A ideia do encontro, que até o momento segue marcado, seria promover uma convocação do diretório no Estado e colocar Cid como presidente.

No acordo desta quarta-feira, Cid aceitaria desmarcar a reunião, já que teria o caminho livre para comandar a legenda com a licença de Figueiredo.

Punição

Em entrevista ao Diário do Nordeste na última terça-feira (4), o deputado havia reforçado que, caso a reunião ocorresse, os envolvidos seriam punidos. “Vamos ver o que sai da reunião de sexta-feira. Pós-reunião, em acontecendo, certamente reuniremos a nossa Executiva nacional para tomarmos uma posição”, declarou.

Cid e Figueiredo foram procurados pela reportagem. A assessoria de imprensa do deputado informou que o acordo ainda está em discussão e confirmou o novo encontro na quinta-feira. Já a assessoria de imprensa de Cid disse que não irá comentar no momento.

