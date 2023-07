'Esperava que essa divergência encerrasse na eleição', diz Cid sobre Ciro, após reunião no PDT

O senador Cid Gomes (PDT) voltou a falar, nesta quarta-feira (5), sobre a relação com o irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Os dois estão em lados antagônicos na recente crise do PDT Ceará - na qual Cid disputa a presidência da sigla com o deputado federal André Figueiredo (PDT), que é apoiado por Ciro.

A declaração foi feita na saída da reunião da bancada cearense no Congresso Nacional com o governador Elmano de Freitas (PT), em Brasília.

Cid voltou a falar que "problema de família, se resolve em família" e que não seria "razoável" trazer a discussão a público. Contudo, apesar de se esquivar de falar sobre a relação pessoal, o senador admite que há uma "divergência política", que ele esperava, inclusive, que já tivesse sido finalizada.

Cid Gomes (PDT) Senador "Tudo que eu tenho de divergência política com ele, eu coloco. Não tenho problema nenhum. São muito poucas, ao longo de 60 anos, são muito poucas as divergências, muito poucas. Nós sempre tivemos uma vida afinada. Eu esperava que essa divergência encerrasse na eleição (de 2022), divergência política, (mas) não encerrou na eleição. Eu lamento, mas, enfim, vamos cuidar da vida, vamos tocar em frente".

Ele mencionou inclusive a reunião da Executiva nacional do PDT, na última segunda-feira (3), da qual os dois irmãos participaram - Ciro de forma virtual. "Eu tive oportunidade agora nessa reunião do diretório de falar, eu falando aqui, e ele ouvindo. Depois ele falou, e eu ouvi", citou.

No encontro, a Executiva acabou decidindo pela intervenção do diretório estadual, de modo a tornar ineficaz qualquer convocação feita a nível local. Na prática, a manobra buscou inviabilizar reunião convocada para a próxima sexta-feira (7), por aliados de Cid.

Após a intervenção, Cid garantiu, no mesmo dia, que a reunião continuava convocada para a sede do partido. Na ocasião, deve ser discutida a mudança no comando do PDT Ceará - com a destituição de Figueiredo, que seria substituído pelo senador. O deputado federal, no entanto, vem reforçando que o encontro será "ilegal" e, caso ocorra, pode gerar punições aos envolvidos.

'Faca nas costas'

Em entrevista exclusiva ao PontoPoder, Ciro Gomes falou sobre a relação com Cid. Apesar de dizer que preferia não tocar no assunto, o ex-ministro acabou falando sobre a divergência familiar.

Ciro Gomes (PDT) Ex-ministro "Esta faca ainda está ardendo muito nas minhas costas, portanto se você me permitir eu não desejo fazer nenhum comentário sobre este assunto, porque a faca ainda arde. Eu acho que eu vou morrer com essa dor nas minhas costas"

Ele também criticou a aliança entre o irmão e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) - principal alvo das críticas de Ciro durante a entrevista. "Quem criou essa versão de Ferreira Gomes como uma coisa negativa foi justamente o Camilo Santana, a quem o Cid apoia. Eu não entendo isso", disse.

