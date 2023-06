Cid relembra os pais ao comentar falas de Ciro: 'Problema familiar a gente resolve dentro de casa'

O senador Cid Gomes (PDT) não quis aprofundar a crise familiar motivada por questões político-partidárias com o irmão Ciro Gomes. Nesta segunda-feira (26), questionado sobre as declarações do ex-ministro, Cid defendeu que "problema familiar a gente resolve em casa", tom que tem sido adotado pelo pedetista nos últimos meses.

Na última quinta-feira (26), em entrevista ao PontoPoder, Ciro também sinalizou não querer falar sobre a relação familiar desde o racha partidário no PDT, mas acabou expondo as dores pessoais sobre o irmão.

"Esta faca ainda está ardendo muito nas minhas costas, portanto, se você me permitir, eu não desejo fazer nenhum comentário sobre este assunto, porque a faca ainda arde. Eu acho que eu vou morrer com essa dor nas minhas costas", disse Ciro.

Ao ser indagado sobre as declarações do irmão mais velho hoje, Cid relembrou os pais.

Cid Gomes Senador "Em respeito à memória do meu pai, doutor José Euclides Ferreira Gomes, e da minha mãe, dona Maria José, que não estão mais conosco, eu não comentarei nenhuma declaração do Ciro nem as passadas nem as que vierem no futuro, em respeito a eles"

Nesta segunda-feira, horas antes, outros dois irmãos Ferreira Gomes foram questionados sobre o episódio: Lia Gomes e Ivo Gomes. Nenhum deles teceu comentários sobre a situação. Lia esteve com o senador pela manhã, em evento sobre Hidrogênio Verde, no Porto do Pecém; e Ivo esteve presente com ambos em reunião de pedetistas aliados de Cid em Fortaleza.