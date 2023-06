Reunião convocada por Cid Gomes mostra força com lideranças de peso do PDT no Ceará

A reunião do PDT convocada pelo senador Cid Gomes já soma mais pedetistas com mandatos do que o encontro regional promovido pela cúpula da legenda nacional nos últimos dias 22 e 23 deste mês, em Fortaleza. O ex-governador está reunido com prefeitos, deputados estaduais e federais na tarde desta segunda-feira (26), após desdobramentos que agravaram a crise no partido.

Estão presentes os deputados federais Idilvan Alencar, Leônidas Cristino e Enfermeira Ana Paula, além dos licenciados Robério Monteiro e Eduardo Bismarck.

Dos estaduais, estão o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; a irmã de Cid, Lia Gomes, Guilherme Landim, Sergio Aguiar, Osmar Baquit, Guilherme Bismarck, Jeová Mota e Antônio Granja, além dos licenciados Salmito Filho e Oriel Nunes. O prefeito de Sobral e irmão de Cid, Ivo Gomes, também está presente.

Nenhum deles participou do encontro regional do PDT, organizado pela Executiva nacional. O evento escancarou o racha partidário, marcado pela atual disputa pela presidência do PDT Ceará entre Cid e o atual presidente André Figueiredo. Na quinta-feira (22), antes do evento, ambos tiveram uma reunião sobre o tema, que não resultou em acordos.

Legenda: Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, também está no evento Foto: Thiago Gadelha

O cenário foi agravado por entrevista do ex-ministro Ciro Gomes ao PontoPoder, na qual mostrou que a briga com o irmão permanece inalterada desde o racha nas definições eleitorais de 2022, quando Ciro apoiou a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, e Cid, a da então governadora Izolda Cela. A disputa foi o cerne da crise, que se arrasta desde então.

O encontro regional do partido acabou sendo esvaziado por aliados de Cid, com a presença de Ciro, de dois deputados federais: Figueiredo e Mauro Filho; de três deputados estaduais, Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho; do prefeito de Fortaleza, José Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio, do presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim e parte dos vereadores da legenda.

No evento de ciristas, diferentes discursos defenderam a permanência de André Figueiredo à frente do PDT Ceará, dentre eles o próprio Ciro Gomes. Em entrevista, o atual presidente tem dito que seu cargo tem vigência até dezembro deste ano e que, só a partir de então, tratará da presidência.

"O PDT realmente vivencia um momento difícil, ontem (quinta-feira) se acentuou isso, e nós temos que lutar até o fim pela unidade. Mas se não tiver unidade, o que a gente pode fazer? Vamos para o enfrentamento. Isso é muito ruim. Não posso dizer que estou confortável com essa situação, porque verdadeiramente não estou", disse André na sexta-feira (23).

A reunião convocada por Cid, vice-presidente do PDT no Estado, não tem aval da presidência da legenda. Na chegada ao evento, nem o senador nem seus correligionários quiseram adiantar o teor da conversa.

*Com informações da repórter Luana Barros.