Instalação do Conselho de Ética testa resposta da Câmara de Fortaleza a polêmicas de vereador do PL

Está marcada para esta terça-feira (1º) a primeira reunião do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza nesta legislatura. Na sessão, os parlamentares membros vão eleger presidente e vice-presidente do colegiado, que terá a missão de lidar com casos que vêm acirrando os ânimos na Casa, a exemplo das declarações do vereador Inspetor Alberto (PL) contra o Partido dos Trabalhadores (PT).

A coluna apurou que o vereador Professor Enilson (Cidadania), membro da base do prefeito Evandro Leitão, deve ser confirmado como presidente do colegiado. A convocação da sessão já foi publicada no site oficial do Legislativo municipal.

Cobrança por punição e limites legislativos

Nos bastidores, parlamentares avaliam que o Conselho de Ética não teria competência para julgar atos praticados antes do atual mandato. Ainda assim, há pressão crescente para que o caso da fala de Alberto contra o PT tenha desdobramentos concretos.

Aliados da legenda de esquerda têm cobrado do presidente Léo Couto uma resposta política e institucional ao caso, ainda que sem falar em cassação. A expectativa é por uma punição de efeito pedagógico, como advertência ou suspensão, que sirva para conter os ataques verbais frequentes do vereador do PL — que se notabilizou pelo estilo agressivo desde a campanha.

O desfecho do caso será um teste para o funcionamento do colegiado e para a condução da presidência da Casa em um momento de alta polarização. O comportamento do Conselho de Ética a partir de agora pode abrir caminho para outras análises, especialmente se a retórica beligerante de parte dos parlamentares persistir nos debates públicos.

Composição e clima político elevam tensão no Conselho

O Conselho de Ética será composto por sete titulares e dois suplentes:

Professor Enilson (Cidadania)

Dr. Luciano Girão (PDT)

Julierme Sena (PL)

Carla Ibiapina (DC)

René Pessoa (União Brasil)

Erich Douglas (PSD) - licenciado do cargo, ele deve ser substituído pelo partido

Ana Aracapé (Avante)

Aglaylson (PT) - suplente

Pedro Matos (Avante) - suplente