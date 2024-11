'Inspetor Alberto foi um dos responsáveis pela derrota de André Fernandes', diz Capitão Wagner

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner considerou o vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) "como um dos responsáveis pela derrota de André Fernandes" no segundo turno da eleição na Capital, por ter gravado e divulgado vídeos com "ameaças de morte" e promoção de maus-tratos contra animais para atacar o candidato do PT, Evandro Leitão, na reta final da campanha. O petista foi eleito com uma diferença de 10.838 mil votos.

A avaliação de Capitão Wagner foi feita nesta quinta-feira (7), durante entrevista à live PontoPoder, comandada pelos jornalistas e editores Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Veja também PontoPoder Quem é Inspetor Alberto, vereador reeleito acusado de ameaça de morte e maus-tratos a animais PontoPoder Ministério Público Eleitoral cobra que PF investigue Inspetor Alberto por ameaça e maus-tratos

Para o ex-deputado federal, o gesto de Inspetor Alberto nas vésperas da votação do segundo turno foi "criminoso e desnecessário". Além disso, ele questionou "que motivo" o aliado de Fernandes teria para fazer isso, senão quisesse receber "palminhas nas redes sociais". Após ficar em quarto no primeiro turno, Wagner apoiou o nome de André Fernandes durante o segundo turno na Cidade.

"Que motivo tinha Inspetor Alberto, já eleito vereador, já com a cadeirinha dele garantida lá na Câmara, para vir querer fazer a imbecilidade, a irresponsabilidade e o crime que ele cometeu quando fez aqueles dois vídeos? Um dos vídeos encomendando o caixão para o adversário e o outro vídeo puxando um animal pelas orelhas, agredindo o animal de forma absurda, desnecessária e criminosa?" Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

"Está aí: teve que pagar uma multa, está respondendo a um inquérito policial, tem pedido de cassação para ele lá na Câmara dos Vereadores — e, até os vereadores do PL, eu tenho certeza de que se colocarem a cassação em jogo, vão votar pela cassação dele, porque foi um dos responsáveis pela derrota do André. Talvez não foi o único, mas foi um dos responsáveis", acrescentou.

Dois vídeos com as condutas suspeitas circularam no segundo turno da eleição deste ano, quando André Fernandes (PL), aliado do Inspetor Alberto no Estado, e Evandro Leitão disputaram o comando da Capital. Nas imagens, o vereador reeleito aparece puxando um porco pelas orelhas e dizendo que ele "irá para a churrasqueira" e, em outro, encomendando um caixão para Evandro Leitão.

'Tóxico'

O ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza ressaltou que a postura de Inspetor Alberto "não agrega em nada em uma candidatura majoritária". "Se você quer ser eleito vereador, deputado estadual e federal, pode fazer esse tipo de gracinha, que dá certo, tem gente que aplaude esse tipo de absurdo", complementou.

Para o presidente do União Brasil, o candidato do PL demonstrou amadurecimento durante a corrida eleitoral em Fortaleza ao se mostrar mais moderado nos discursos, adotando estratégias importantes para fazê-lo avançar na disputa, como "evitar colar a imagem dele ao Bolsonaro". Todavia, o presidente do PL em Fortaleza possui pessoas "extremamente tóxicas" ao seu redor, como Inspetor Alberto.

"O André mostrou um amadurecimento grande, tanto no primeiro como no segundo turno. Espero que aquele André que a gente viu na campanha permaneça sendo o André que a gente vai conviver durante esses próximos anos. Mas algumas pessoas ao redor do André são extremamente tóxicas, como, por exemplo, Inspetor Alberto" Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

Relação

O ex-prefeiturável ressaltou, ainda, que continuar dialogando com o presidente do PL em Fortaleza para construir e disputar um projeto político em eleições futuras. Para ele, os embates entre os dois no primeiro turno ficou no passado.