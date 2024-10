Ministério Público Eleitoral cobra que PF investigue Inspetor Alberto por ameaça e maus-tratos

O Ministério Público Eleitoral (MPE) cobrou, nessa terça-feira (29), que a Polícia Federal (PF) instaure um inquérito policial eleitoral para investigar o vereador de Fortaleza José Alberto Bastos Vieira Júnior, conhecido como Inspetor Alberto (PL). O parlamentar é acusado de ameaçar de morte o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e de promover maus-tratos contra um porco.

Dois vídeos com as condutas suspeitas circularam no segundo turno da eleição deste ano, quando André Fernandes (PL), aliado do Inspetor Alberto no Ceará, e Evandro Leitão disputaram o comando da Capital.

O ofício, assinado pelos 17 promotores eleitorais que atuam em Fortaleza, considera que o parlamentar pode responder pelos crimes de injúria praticada durante ato de campanha, previsto no artigo 326 do Código Eleitoral, e de maltratar, ferir ou mutilar animais, com base no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998.

Acusações

Na primeira gravação, o vereador manda que o petista se prepare porque irá morrer. “Leitão, filho da p*, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”, disse na gravação. Após a repercussão negativa da fala, o parlamentar afirmou que não foi sua intenção fazer menção à “caixão”.

“Na verdade, como o assunto se tratava de churrasqueira, de churrasco, de assar o Leitão, quando gritei na rua, falei 'caixão', mas seria 'preparar o carvão'”, disse o parlamentar. Segundo ele, o episódio foi uma “brincadeira”. “Se eu tivesse visto que, no momento, eu tinha falado caixão, teria pedido para apagar”, justificou, frisando que foi uma atitude isolada, sem direcionamento da campanha. O caso virou alvo de inquérito da Polícia Civil.

No dia da eleição, um novo episódio envolvendo o aliado de André Fernandes circulou nas redes sociais. Em um vídeo, ele arrasta e puxa um porco pelas orelhas e faz referência a Evandro Leitão. "Você vai para a panela. Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27. Me aguarde", diz o parlamentar no vídeo.

Um novo inquérito contra o vereador foi instaurado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da PCCE, responsável por apurar crimes de maus-tratos a animais.

Defesa do vereador

Em nota assinada por assessoria jurídica, o vereador Inspetor Alberto afirmou que não teve "nenhum intuito de causar dor" ao animal e negou maus-tratos, além de apontar que o vídeo "em nenhum momento foi publicado nas páginas oficiais" do parlamentar.

Na segunda-feira (28), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE) denunciou formalmente o vereador e pediu a cassação do mandato do parlamentar.

Na terça-feira (29), foi a vez de vereadores, deputados cearenses e entidades da sociedade civil solicitaram à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a cassação do mandato do vereador. No mesmo dia, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aplicou uma multa de R$ 3 mil ao Inspetor Alberto por conta do episódio.

A assessoria de imprensa do vereador Inspetor Alberto foi procurada pela reportagem. Até o momento, o parlamentar não se posicionou sobre a ação do MPE.