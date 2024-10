Carmelo Neto diz que PL Ceará não recebeu denúncia contra Inspetor Alberto

Presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto disse, nesta terça-feira (29), que o partido não recebeu qualquer denúncia contra o vereador reeleito Inspetor Alberto (PL). Durante a campanha eleitoral deste ano, o parlamentar de Fortaleza foi alvo de acusações, entre elas de uma suposta ameaça de morte ao então candidato do PT, Evandro Leitão, além de uma denúncia de maus-tratos a um animal.

O dirigente partidário defendeu cautela ao analisar as acusações contra o correligionário e disse que “não é o momento para lavar roupa suja”.

“Não recebi, o Partido tem um Conselho de Ética e qualquer filiado pode fazer denúncias, mas acho que não é o momento de lavar roupa suja, de avaliar erro e acerto, acredito muito que esse momento vai chegar, claro”, disse o deputado do PL.

Veja também Inácio Aguiar Além de sugerir crime, declaração de vereador do PL contra Evandro pode ser quebra de decoro PontoPoder Vereador de Fortaleza Inspetor Alberto grava vídeo em tom de ameaça a Evandro: 'Prepara teu caixão'

“Acho que cada um responde pelos seus atos, ele vai poder ser questionado quanto a isso, como já deve ter sido pela própria imprensa. Eu acho que não é um momento de avaliar erros e acertos. A eleição acabou no domingo, mas vai chegar esse momento e a gente vai avaliar, até para que, nas próximas eleições, a gente possa acertar ainda mais e ter a vitória”, completou.

Acusações

Um dos principais aliados do então candidato André Fernandes, Inspetor Alberto ganhou protagonismo na reta final do segundo turno ao gravar um vídeo em tom de ameaça a Evandro Leitão, adversário do seu correligionário.

No registro, o vereador manda que o petista se prepare porque irá morrer. “Leitão, filho da p*, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”, disse na gravação. Após a repercussão negativa da fala, o parlamentar afirmou que não foi sua intenção fazer menção à “caixão”.

Veja também PontoPoder Vereador Inspetor Alberto é denunciado e tem pedido de cassação após vídeo maltratando porco Segurança Polícia investiga Inspetor Alberto por maus-tratos a animais após vídeo com porco

“Na verdade, como o assunto se tratava de churrasqueira, de churrasco, de assar o Leitão, quando gritei na rua, falei 'caixão', mas seria 'preparar o carvão'”, disse o parlamentar. Segundo ele, o episódio foi uma “brincadeira”. “Se eu tivesse visto que, no momento, eu tinha falado caixão, teria pedido para apagar”, justificou, frisando que foi uma atitude isolada, sem direcionamento da campanha. O caso virou alvo de inquérito da Polícia Civil.

No dia da eleição, um novo episódio envolvendo o aliado de André Fernandes circulou nas redes sociais. Em um vídeo, ele arrasta e puxa um porco pelas orelhas e faz referência a Evandro Leitão. "Você vai para a panela. Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27. Me aguarde", diz o parlamentar no vídeo.

Um novo inquérito contra o vereador foi instaurado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da PCCE, responsável por apurar crimes de maus-tratos a animais.

Veja também PontoPoder Inspetor Alberto depõe à polícia sobre maus-tratos a porco Inácio Aguiar Vereador Inspetor Alberto é multado por maus-tratos a animais após vídeo polêmico

Em nota assinada por assessoria jurídica, o vereador Inspetor Alberto afirmou que não teve "nenhum intuito de causar dor" ao animal e negou maus-tratos, além de apontar que o vídeo "em nenhum momento foi publicado nas páginas oficiais" do parlamentar.

Na segunda-feira (28), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE) denunciou formalmente o vereador e pediu a cassação do mandato do parlamentar.

Na terça-feira (29), foi a vez de vereadores, deputados cearenses e entidades da sociedade civil solicitaram à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a cassação do mandato do vereador. No mesmo dia, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aplicou uma multa de R$ 3 mil ao Inspetor Alberto por conta do episódio.