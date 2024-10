Um vídeo no qual o vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), faz ameaças ao candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (24). No registro, o aliado de André Fernandes (PL) manda uma mensagem ao adversário, afirmando que o petista deve se planejar, porque irá morrer. Diante da repercussão, parlamentar disse se tratar de uma "brincadeira".

“Leitão, filho da p*, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”, diz ele na gravação. No vídeo, o parlamentar está vestido com uma camisa do “Bloco do 22”, em ato de campanha do PL em bairros da capital cearense.

💬 Vereador de Fortaleza Inspetor Alberto grava vídeo em tom de ameaça a Evandro: 'Prepara teu caixão'



Vídeo foi gravado em ato de campanha do PL em bairros da capital. Questionado pelo Diário do Nordeste, político afirmou que se equivocou e que atitude seria uma “brincadeira”. pic.twitter.com/q6DQbKRHX8 — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 24, 2024

Por cima da camisa de Alberto, há um colete com alguns adesivos que mostram o número de urna de Fernandes. Nas imagens, ele primeiro aparece no capô do carro e, no instante seguinte, sai de cima do veículo e se dirige para a câmera para fazer as declarações. Ao fundo, apoiadores aparecem com bandeiras.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de imprensa de Evandro Leitão a fim de obter uma posição sobre o assunto. À reportagem, a equipe disse que levou o caso à Polícia e outras medidas estão sendo estudadas. “Registramos um B.O. (boletim de ocorrência) e estamos estudando quais outras medidas tomaremos”, diz a resposta.

Contatado, Inspetor Alberto afirmou que não foi sua intenção fazer menção à “caixão”. “Na verdade, como o assunto se tratava de churrasqueira, de churrasco, de assar o Leitão, quando gritei na rua, falei 'caixão', mas seria 'preparar o carvão'”, disse o parlamentar. Segundo ele, o episódio foi uma “brincadeira”. “Se eu tivesse visto que, no momento, eu tinha falado caixão, teria pedido para apagar”, justificou, frisando que foi uma atitude isolada, sem direcionamento da campanha.

Apesar disso, Alberto falou que está “chateado” com Evandro Leitão, porque o postulante teria utilizado uma declaração de Capitão Wagner (União), aliado de André Fernandes no segundo turno, em que o acusou de nepotismo cruzado, por supostamente ter sua esposa lotada no gabinete do aliado. “Mesmo o Capitão pedindo desculpa, eles postaram, ainda colocaram a foto da minha mulher, numa fake news”, completou Alberto em conversa com a reportagem.

Atitude reincidente

Essa não é a primeira vez que o vereador se envolve em episódios controversos. Em 2019, ainda como assessor parlamentar de André Fernandes, quando o prefeiturável era deputado estadual, Inspetor Alberto publicou um vídeo nas redes sociais em que disparava dez tiros na direção de uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — que na época estava preso. Por conta da atitude, em março de 2021, já como vereador, Alberto foi condenado pela Justiça a pagar R$ 5 mil.

Na ocasião, o juiz Mauricio Tini Garcia, da 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, proferiu uma decisão que dizia que: “os limites foram extravasados na hipótese dos autos, pois a manifestação do réu vai além de mera crítica, mas é marcada por atos de violência, que podem vir a colocar em risco a segurança do autor, à medida que a expressão raivosa do réu, ainda direcionada à reprodução imagética do autor, pode sugerir atos que viriam a, concretamente, trazer maiores danos”.

Ao Diário do Nordeste, naquele contexto, o político alegou que não havia sido notificado. No mesmo período, ele republicou um vídeo no seu perfil dizendo que não pagaria valores financeiros a Lula por processos judiciais.

Em setembro de 2021, Alberto foi indiciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e usurpação de função pública, após investigação realizada pela Polícia Civil do Ceará. A ação ocorreu em razão de uma série de vídeos publicados pelo parlamentar, que em junho viajou para Goiás, alegando estar à procura do criminoso Lázaro Barbosa.

Indagado pela reportagem naquela época, Inspetor Alberto argumentou que, mesmo afastado das funções desde 2019, detém fardamento da corporação de quando estava na ativa. Ele também disse que as armas mostradas nos vídeos estão em situação regular. “Para estar lá (em Goiás), eu teria que me identificar. Me apresentei e disse que era aposentado e vereador, e que estava lá só para observar”, completou.

A defesa do vereador chegou a ajuizar um pedido de habeas corpus para tentar barrar a investigação, mas sem sucesso. Uma das alegações dos advogados foi de que, uma vez que a ação ocorreu em outro estado, não caberia à Polícia Civil do Ceará apurar o caso.

Em julho de 2022 foi a vez de Ciro Gomes (PDT) abrir uma queixa-crime contra o vereador. A denúncia do pedetista ocorreu depois do Inspetor Alberto sugerir, em uma publicação nas redes, que o ex-ministro seria usuário de drogas. Ciro sustentou que o conteúdo atentava contra sua honra e dignidade.

Na postagem, o Inspetor Alberto, ao exibir um saco com uma substância branca e uma garrafa de bebida alcoólica, pergunta: “tem alguma diferença entre Lula e Ciro Gomes?”, e responde na sequência que “Lula gosta de cachaça e Ciro Gomes gosta de farinha”.

Para a defesa do pedetista, “apesar de não ter verbalizado de forma explícita que a 'farinha' é uma alusão à cocaína, o tom jocoso coadunado ao conjunto da obra, que quer demonstrar que Ciro e o outro pré-candidato utilizam substâncias capazes de alterar os estados físicos”.

Os advogados ainda chamam atenção para o fato de a página do vereador ter 89,7 mil seguidores. “No que evidencia o potencial danoso da imputação difundida”, argumentaram.

Em janeiro do ano passado, Alberto voltou a se envolver em situações com a Justiça, desta vez em função de supostos crimes de calúnia, apontados pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A situação repercutiu por força de uma queixa-crime apresentada pelo titular do MEC, que baseou a denúncia em vídeos publicados pelo parlamentar da Câmara de Fortaleza e por André Fernandes. Uma das publicações teria sido feita ainda durante a campanha eleitoral de 2022.