TSE aprova envio de tropas federais para Fortaleza e Caucaia no 2º turno das Eleições 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta terça-feira (22), o envio de tropas federais para os municípios de Fortaleza e Caucaia, no Ceará, e para Manaus, no Amazonas, para o reforço da segurança no segundo turno das Eleições 2024, que serão realizadas no próximo domingo (27).

A decisão que informa as novas autorizações do TSE diz que as cidades vão receber soldados das Forças Armadas para garantir a tranquilidade dos eleitores no pleito. As informações são da Agência Brasil.

O envio de tropas federais acontece quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem efetivo policial local suficiente para assegurar a normalidade no dia da eleição e necessita do reforço do Ministério da Defesa, órgão responsável por realizar a logística da operação. No primeiro turno, o TSE enviou tropas para 12 estados brasileiros.

Segundo turno

O segundo turno ocorre no próximo domingo em 15 capitais e 36 municípios brasileiros, onde 33,9 milhões de eleitores voltam às urnas para eleger os prefeitos que disputam os cargos.

As capitais que terão disputa do segundo turno são: Aracaju (SE), Curitiba (PR), Natal (RN), Belém (PA), Fortaleza (CE), Palmas (TO), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO, Porto Alegre (RS), Campo Grande (MS, João Pessoa (PB), Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e São Paulo (SP).