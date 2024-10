Eleições 2024: eleitores de cidades com segundo turno não podem ser presos a partir desta terça (22)

A partir desta terça-feira (22), a cinco dias do segundo turno das eleições, nenhum eleitor de cidades onde haverá votação podem ser presos ou detidos. A medida visa impedir que os cidadãos sejam impedidos de exercer seu direito de escolha dos candidatos. A orientação está na legislação e prevista no calendário eleitoral.

A restrição é válida até o dia 29 de outubro, 48 horas depois da votação, que acontece neste domingo (27). Até lá, só poderão ser presos aqueles indivíduos que: forem pegos em flagrante, que precisem cumprir uma sentença penal por crime inafiançável ou que descumpram o salvo-conduto.

O salvo-conduto é concedido pela Justiça Eleitoral a pessoas que sofrem violência, moral ou física na sua liberdade de votar. Caso alguém vá contra essa decisão, coagindo o eleitor na hora de votar, essa pessoa poderá ser presa.

A prisão em flagrante ocorre quando a pessoa é presa no momento em que comete um crime ou quando acabou de praticá-lo. De acordo com o Código de Processo Penal, se um eleitor é detido durante perseguição policial ou se é encontrado com armas ou objetos que sugiram participação em um crime recente, também há flagrante delito.

Já o crime inafiançável é relacionado a casos onde não é admitido o pagamento de fiança para liberação do detento.

De acordo com a Justiça Eleitoral, se houver detenções no período determinado, o cidadão deve ser levado a um juiz competente para a avaliação do caso. Caso seja constatada a ilegalidade, a pessoa será liberada e a autoridade que responsável pode sofrer punição.