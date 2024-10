André Fernandes propõe expandir linhas de ônibus e eliminar ruas de terra em Fortaleza

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), cumpriu agenda no bairro Serrinha, nesta segunda-feira (21), na reta final de campanha no segundo turno. Na ocasião, ele comentou projetos para a mobilidade urbana e para urbanização na capital cearense. O evento contou com a presença do presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, e de vereadores de Fortaleza.

“A gente vai fazer exatamente o que fez o prefeito JHC (João Henrique Caldas) lá em Maceió, que conseguiu expandir o número das linhas de ônibus e, ainda assim, conseguiu reduzir o valor da tarifa com concessões e parcerias público-privadas, obviamente chamando o Sindiônibus para conversar, para dialogar, nós vamos conseguir fazer isso”, disse o candidato.

O plano é atuar “principalmente reduzindo os gastos e tendo mais receita para gastar com uma demanda tão importante, que é essa, das linhas de ônibus, que hoje reduziram em 40%”.

Questionado sobre as suas propostas para o período chuvoso na Capital, que sofre com alagamentos e outros transtornos no primeiro semestre, André Fernandes indicou acabar com as ruas de terra.

“Em Fortaleza, não vai mais ter rua de terra, vamos usar bloco intertravado para o escoamento de toda a água em todas as ruas de Fortaleza. O povo fortalezense não terá preocupação quando chegar o período chuvoso”, afirmou, ainda.