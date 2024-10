Polícia investiga Inspetor Alberto por maus-tratos a animais após vídeo com porco

A Polícia Civil do Ceará investiga uma denúncia de maus-tratos a animais após o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) publicar um vídeo nas redes sociais arrastando e puxando um porco pelas orelhas. A conduta faz referência ao candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

"Você vai para a panela. Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27. Me aguarde", diz o parlamentar no vídeo. Na tarde deste domingo (27), a publicação estava indisponível na página de Instagram do vereador.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da PCCE, responsável por apurar crimes de maus-tratos a animais.

O Diário do Nordeste procurou o Inspetor Alberto para um posicionamento sobre a denúncia e aguarda resposta.

A reportagem optou por não reproduzir o vídeo.

Veja também Segurança Casal é morto a tiros no bairro Siqueira, em Fortaleza, neste domingo (27) Segurança Dois homens são detidos por suspeita de crimes eleitorais em Fortaleza na manhã deste domingo (27)

Veja a nota da SSPDS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que investiga uma denúncia de maus-tratos a um suíno que circula nas redes sociais. No vídeo, o inspetor de Polícia Civil aposentado, que também é vereador da Capital, maltrata um animal fazendo referência a um candidato à Prefeitura de Fortaleza. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da PCCE, responsável por apurar crimes de maus-tratos a animais.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.



As denúncias também podem ser encaminhadas também para o telefone (85) 3101-7596, número da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). O sigilo e o anonimato são garantidos.