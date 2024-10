Dois homens são detidos por suspeita de crimes eleitorais em Fortaleza na manhã deste domingo (27)

Dois homens foram detidos e levados à sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Fortaleza, sob suspeita de crimes eleitorais, na manhã deste domingo (27). Os casos foram registrados nos bairros Antônio Bezerra e Jangurussu.

Até às 11h deste domingo, a Polícia foi acionada para atender 101 ocorrências na Capital e na cidade de Caucaia, Região Metropolitana. No Jangurussu, o homem foi detido sob suspeita de boca de urna.

O suspeito foi abordado em frente a um colégio após fiscal de partido afirmar que o viu recebendo material de divulgação de campanha. Sobre o fato no bairro Antônio Bezerra, policiais militares levaram à PF um homem que estava transportando material de campanha política na entrada de uma escola municipal, local de votação.

Fiscais de um partido teriam recebido denúncia de distribuição de comidas em frente ao colégio. Quando os PMs foram atender a ocorrência, apreenderam vasto material de campanha em um veículo.

Ambos os suspeitos e testemunhas estão sendo ouvidos na sede da Polícia Federal. As ocorrências seguem em andamento

101 ACIONAMENTOS

Em coletiva de imprensa realizada na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) no CISP, o titular da Pasta, Roberto Sá, disse que da meia-noite deste domingo (27) até às 11h foram 101 acionamentos.

Legenda: Secretário da SSPDS, Roberto Sá, em coletiva de imprensa na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Foto: Mariana Lemos

A maior parte dos acionamentos por boca de urna e compra de votos, mas quando chegaram ao local não identificaram os fatos denunciados: "estamos com uma eleição dentro do esperado", ressaltou o secretário.

“A gente pode considerar que as ações do primeiro turno e as que antecederam o primeiro turno tiveram êxito. Neste segundo turno, não chegou ao nosso conhecimento nenhuma ação focada no crime organizado que levasse a instaurar operação” Roberto Sá Secretário da SSPDS-CE

28 delegacias da Polícia Civil do Ceará (PCCE) distribuídas entre Fortaleza e Caucaia estão em funcionamento neste domingo.

COLISÃO EM FRENTE A LOCAL DE VOTAÇÃO

Um grupo de eleitores foi vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel, no bairro Bom Jardim. O caso ocorreu em frente a um colégio eleitoral. Testemunhas disseram que o condutor do veículo avançou propositalmente nas vítimas.

Segundo a SSPDS, as vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. Ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do caso e se houve ou não relação com as eleições.

Como justificar o voto?

Quem, por algum motivo, não puder votar e precisar justificar a ausência nas eleições, deve informar à Justiça Eleitoral pelo aplicativo e-Título, que também pode ser utilizado para justificar o voto até 60 dias após o pleito.

Lembrando que, neste domingo (27), bem como no primeiro turno, não será possível votar em trânsito.