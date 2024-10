Como verifico se minha biometria está cadastrada para o 2º turno? Confira passo a passo

A alguns dias do segundo turno das Eleições Municipais de 2024, os eleitores se preparam para retornar às urnas. Entre as dúvidas que surgem durante esse período, uma delas está relacionada à biometria registrada nos tribunais regionais eleitorais. Durante à votação, esse processo é importante para dar maior segurança à identificação dos cidadãos.

Para verificar se a biometria eleitoral está em dia, basta utilizar o aplicativo e-Título, fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao logar na sua conta e entrar na página inicial da plataforma, o eleitor vai poder conferir se a foto e a digital estão disponíveis no sistema.

Veja também PontoPoder Como está saúde de Lula? Presidente fala que 'queda foi grave, mas não afetou parte mais delicada' PontoPoder Deputado estadual Fernando Hugo está internado em UTI

Em casos em que a biometria foi coletada, mas não aparece no aplicativo, a orientação no site do TSE é excluir e reinstalar a aplicação. Se o problema continuar, a instituição recomenda "procurar o cartório eleitoral do seu município para maiores informações".

Posso votar sem biometria?

Os eleitores que não possuem o cadastro biométrico ainda poderão votar no segundo turno, levando o título impresso ou digital. Porém, será preciso levar algum documento oficial com foto para que a identificação seja feita na hora da votação.

De acordo com o TSE, os documentos permitidos para verificar a identidade são:

Carteira de identidade (registro geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como cadastrar a biometria?

Desde as eleições gerais de 2022, é possível cadastrar a biometria eleitoral nos tribunais regionais de cada estado. O atendimento presencial ao eleitor acontece fora do período eleitoral no horário de 8h às 14 horas, mediante agendamento. No atendimento, a pessoa deve apresentar documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título de eleitor e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Em 2024, o prazo para eleitores sem biometria regularizarem o título terminou em abril.