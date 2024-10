Deputado estadual Fernando Hugo está internado em UTI

O deputado estadual Fernando Hugo (PSD) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (21) nas redes sociais do parlamentar.

Segundo a publicação, Fernando Hugo está passando por um "tratamento rigoroso" e sendo acompanhado por uma "equipe médica multidisciplinar". No entanto, não há informações sobre o que levou à internação.

Veja também PontoPoder Com licença-maternidade de Gabriella Aguiar, Simão Pedro reassume mandato na Assembleia

Vereador eleito e filho do deputado estadual, Marcel Colares (PDT) também falou sobre o estado de saúde do pai, em publicação feita nesta terça-feira (22). "Hoje dei uma pausa na campanha pra tomar conta do meu herói. Ele, que sempre cuidou das pessoas, hoje está sob nossos cuidados", disse.

O parlamentar ficou seis meses distante da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) após passar por um procedimento cirúrgico no coração em setembro de 2023. Ele retornou à Casa apenas no final de abril deste ano.