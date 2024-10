Com licença-maternidade de Gabriella Aguiar, Simão Pedro reassume mandato na Assembleia

O prefeito eleito de Orós, Simão Pedro (PSD), reassumiu a suplência na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com a licença-maternidade da deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). A candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada pelo PT teve sua segunda filha, Sara, no dia 4 deste mês.

A licença-maternidade foi solicitada por Gabriella, após o parto de Sara, e aprovada na sessão do dia 8 deste mês, com validade de 120 dias. A medida somente passou a ser prevista no Parlamento Estadual em 2015, após intensos desgastes para a então deputada Laís Nunes (atual prefeita de Icó) — que lutou intensamente pela efetivação do direito enquanto estava grávida do seu terceiro filho.

Essa, inclusive, é a segunda vez que uma parlamentar mulher faz uso do direito trabalhista na Alece, já que, antes de 2015, esse tipo de licença sequer era previsto na Casa. À época, uma PEC foi aprovada para alterar a Constituição Estadual e prever a medida. Ainda assim, a licença-maternidade só foi incluída no regimento da Assembleia no fim de 2022, com a atualização do documento que rege o Parlamento.

Com a licença de Gabriella, Simão Pedro reassumiu o cargo no dia 8, ainda na semana passada. Todavia, ele deve ficar no exercício da suplência apenas até o fim de dezembro, e não pelo período completo de 120 dias, uma vez que precisa se desligar do mandato para tomar posse na Prefeitura de Orós.

Essa é a segunda vez que Simão Pedro ocupa uma das cadeiras da Alece neste ano. A primeira foi com a licença por motivos pessoais, por 120 dias, do titular Lucílvio Girão (PSD), em 31 de maio. Com o fim do exercício da suplência em setembro, ele se dedicou apenas à sua campanha em Orós. Agora, retorna ao Legislativo do Ceará.

Simão Pedro foi prefeito de Orós por dois mandatos, de 2013 a 2020. Em 2022, disputou um vaga para a Assembleia Legislativa, obtendo 35.414 votos. O resultado deu a Simão Pedro a primeira suplência no Parlamento Estadual pelo PSD.

Com a vitória na eleição de 2024, ao obter 58,41% (8.287) dos votos válidos na cidade, ele vai assumir o terceiro mandato como prefeito de Orós a partir de 1º de janeiro de 2025.