Após mais de 6 meses afastado para tratamento de saúde, Fernando Hugo retoma mandato na Assembleia

Após passar mais de seis meses afastado da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para tratamento de saúde, o deputado estadual Fernando Hugo (PSD) reassumiu, nesta quarta-feira (30), a titularidade do mandato.

A primeira licença do parlamentar foi apresentada em setembro de 2023, para um período de 120 dias, sendo renovada em janeiro deste ano por mais 90 dias. Fernando Hugo passou por um procedimento cirúrgico no coração. Com o retorno do titular, o primeiro suplente do PSD, deputado Simão Pedro, deixou a cadeira.

Veja também PontoPoder Ex-prefeito de Orós, Simão Pedro assume vaga de deputado estadual com licença de Lucílvio Girão PontoPoder Deputado decano da Assembleia desiste de almoço com Elmano por não poder entrar com esposa

No entanto, ele não passou nenhum dia fora da Casa, uma vez que o deputado Lucílvio Girão (PSD) se licenciou por 120 dias logo em seguida. Com isso, Simão Pedro segue em exercício na Alece.

Decisão eleitoral

No Diário Oficial do Ceará de segunda-feira (29), o presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), comunicou a licença de Lucílvio. "Requer (...) licença para tratar de interesse particular, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir do dia 29 de abril do corrente ano", anunciou.

Pouco antes de cumprir todo o prazo de licença, o parlamentar terá de fazer uma escolha política, já que ele é pré-candidato a prefeito de Maranguape. Caso pretenda oficializar a candidatura, Lucílvio terá que seguir longe do Legislativo estadual para cumprir o prazo de desincompatibilização (três meses no caso de parlamentares que pretendem investir na disputa pelo Executivo).

Já se a pré-candidatura não avançar, o político poderá retornar ao parlamento estadual.