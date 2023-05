Ex-prefeito de Orós, Simão Pedro assume vaga de deputado estadual com licença de Lucílvio Girão

Ex-prefeito de Orós, o empresário Simão Pedro (PSD) assume, nesta quinta-feira (1º), uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com a licença do deputado Lucílvio Girão (PSD), por 120 dias. A dança das cadeiras entre nomes do PSD atende a acordo partidário mediado pelo presidente da legenda no Estado, Domingos Filho.

O pedido de licença de Lucílvio para tratar de assuntos pessoais foi lido no plenário da Casa nesta quarta-feira (31). A medida, segundo ele, é necessária para resolver problemas "pessoais" e "políticos". Com isso, Simão Pedro, que é o primeiro suplente da legenda, já pode assumir a cadeira de deputado a partir de quinta.

De acordo com empresário, o acordo partidário é praxe do PSD para que suplentes que contribuíram para eleger titulares possam também assumir o cargo de deputado.

"O partido tem sempre trabalhado nesse sentido, para dar oportunidade a quem contribuiu, e eu faço parte dessa história. O presidente Domingos Filho tem priorizado essa questão de dar oportunidades aos suplentes. Eu, como primeiro suplente, estou assumindo amanhã essa tarefa de trabalhar pelo povo do nosso Estado", destacou.

Simão Pedro foi prefeito de Orós de 2017 a 2020. Em 2022, disputou um vaga para a Assembleia Legislativa, obtendo 35.414 votos. O resultado deu a Simão Pedro a primeira suplência na Casa pelo PSD.