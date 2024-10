Perdi o comprovante de votação eleitoral, e agora? Veja o que fazer

Neste domingo (27), acontece o segundo turno das Eleições Municipais 2024. Assim como no primeiro, os eleitores receberão dos mesários um comprovante de votação após se dirigirem às urnas. O documento serve para garantir à Justiça Eleitoral que o cidadão exerceu seu direito ao voto.

Caso o eleitor perca o comprovante, as regras eleitorais deixam claro que não é possível emitir uma segunda via. Porém, o certificado pode ser substituído pelo comprovante de quitação eleitoral.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza 2º turno: veja quem o eleitor acha que vai ganhar a eleição para prefeito PontoPoder Quaest Fortaleza 2º turno: 84% do eleitorado diz que decisão de voto é definitiva na 2ª rodada PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza 2º turno: Evandro Leitão tem 44%; André Fernandes tem 42% na 2ª rodada

Para ter acesso a esse documento, a pessoa deverá acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e entrar no menu localizado do lado direito, na opção "Certidão de Quitação''. Ao entrar, basta preencher um formulário com os seguintes dados:

Nome completo

Número do título de eleitor ou CPF

Data de nascimento

Nome da mãe

Nome do pai

Caso o nome de algum dos genitores não conste no título de eleitor, há uma opção para descartar a resposta.

Após preencher os dados, o eleitor terá acesso ao comprovante de quitação eleitoral. Contudo, é preciso ficar atento, pois de acordo com o TSE, essa documentação não garante que o cidadão votou ou não. E sim, apenas atesta que a pessoa está quite com a Justiça Eleitoral.

E a Justiça alerta que o documento não estará disponível para pessoas que estiverem pendentes com o pagamento de possíveis multas eleitorais.

Sem a certidão de quitação eleitoral, o eleitor fica impedido de realizar diversos serviços, como se inscrever em concurso público, tirar passaporte e carteira de identidade.