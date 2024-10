Posso votar só com o app e-Título no segundo turno? Veja as regras eleitorais

Neste domingo (27), acontece o segundo turno das eleições municipais 2024, com 51 cidades em todo o País escolhendo novos prefeitos. Neste período, uma das dúvidas mais frequentes dos eleitores é se o aplicativo e-Título, que substitui o título de eleitor impresso, pode ser usado como documento de identificação.

De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o e-Título, só poderá ser utilizado para identificação dos eleitores que já realizaram o cadastramento biométrico e possuem foto no aplicativo. Ou seja, aqueles que não possuem a biometria ainda terão que levar algum documento com foto na hora da votação.

Documentos aceitos

No domingo, aqueles que não têm a biometria cadastrada precisarão se apresentar na seção eleitoral portando um documento oficial com foto, que esteja legível, para comprovar a identidade. As opções aceitas para votar são:

Carteira de identidade (registro geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aqueles que tiverem o título impresso e fazem questão de utilizá-lo na votação, ainda deverão levar um documento com foto. Isso porque o título original não possui qualquer identificação visual para comprovação.

Outras funções

Além de permitir obter a versão digital do título de eleitor, o e-Título fornece acesso rápido e fácil a outras informações úteis para a votação, como os números da zona e da sessão eleitoral.

No aplicativo, também é possível justificar a ausência no pleito, acessar e emitir guias para o pagamento de multas, autenticar documentos emitidos pela Justiça Eleitoral, entre outros serviços.