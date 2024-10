Inspetor Alberto depõe à polícia sobre maus-tratos a porco

O vereador reeleito em Fortaleza Inspetor Alberto (PL) depôs na manhã desta terça-feira (29) na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em Fortaleza, na investigação que apura a denúncia de maus-tratos a um animal. O caso veio a público no último fim de semana, após a repercussão de um vídeo em que o parlamentar aparece maltratando um porco.

Inspetor Alberto foi visto por representantes da organização não-governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA) chegando sozinho ao local.

Ao Diário do Nordeste, o vereador confirmou que esteve na unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas atendendo a orientação da defesa, não pode dar mais detalhes sobre o depoimento.

"Fui perante a autoridade, o que ele perguntou eu respondi, mas como ainda está em fase de instrução a orientação do meu advogado é para eu não me manifestar nesse momento", disse o parlamentar.

Investigação

O Inspetor Alberto foi denunciado à Polícia Civil após publicar um vídeo nas redes sociais arrastando e puxando um porco pelas orelhas, e fazendo movimentos bruscos enquanto diz que o animal vai para a panela. A gravação, que veio à tona nas vésperas do 2º turno das eleições municipais, fez referência ao candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Nesta segunda-feira (28), o vereador foi denunciado formalmente pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE), que pediu a cassação do mandato do parlamentar. Por meio da denúncia, segundo o órgão, foram acionados o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-CE).

Entidades pedem cassação

Além disso, nesta terça-feira (29), vereadores, deputados cearenses e entidades da sociedade civil também solicitaram à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a cassação do mandato do vereador.

A cassação do mandato foi solicitada por meio representações apresentadas à Casa. Uma das representações é assinada pelos vereadores Gabriel Biologia (Psol), Adriana Gerônimo (Psol), Adriana Almeida (PT), 42 entidades da sociedade civil e pelos deputados estaduais Renato Roseno (Psol), Larissa Gaspar (PT), Apollo Vicz (PSD), Agenor Neto (MDB), Marta Brandão (Cidadania), Jô Farias (PT) e De Assis Diniz (PT).

Além deles, o deputado federal Célio Studart (PSD) protocolou uma representação de forma individual. Os pedidos apontam que Inspetor Alberto teria cometido infrações ao decoro parlamentar e crime ambiental. Inspetor Alberto nega as acusações.