Vereador Inspetor Alberto é multado por maus-tratos a animais após vídeo polêmico

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aplicou, nesta terça-feira (29), uma multa de R$ 3 mil ao vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), acusado de maus-tratos a animais. A penalidade foi motivada pela divulgação de um vídeo em que o parlamentar aparece agredindo um porco, durante o segundo turno da campanha eleitoral em Fortaleza.

De acordo com o órgão, a ação do vereador configura infração ambiental administrativa. De acordo com a análise, o ato expôs o animal a condições prejudiciais à sua saúde física e psíquica, caracterizando maus-tratos conforme os parâmetros estabelecidos na lei que regulamenta a Política Estadual de Proteção Animal.

A situação, além de acarretar multa administrativa, configura crime ambiental. O caso agora será investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual.

A repercussão do vídeo começou no dia da votação no segundo turno.