Lucas Pavanato, vereador em São Paulo, é condenado a indenizar estudante

O vereador pela cidade de São Paulo, Lucas Pavanato (PL), pagou indenização de R$ 8 mil à estudante Luana Luiz, que processou o político por danos morais após a publicação de um vídeo em que ela aparecia sem seu consentimento. O pagamento da indenização foi confirmado pela Justiça em 20 de março de 2025.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara de Juizado Especial Cível do Tribunal do Estado de São Paulo, e tem relação com uma postagem de uma mídia reproduzida em agosto de 2023, quando o vereador ainda era influenciador digital, mas suplente de deputado estadual.

No vídeo, na época, Pavanato disse que iria até a Universidade de São Paulo (USP), para mostrar, segundo ele, personagens históricos ligados à direita, e que seria uma “brincadeira” com os alunos, e identificar quais tinham um alinhamento à esquerda. Com a decisão proferida, o vereador afirmou que foi "roubado", e disse que teve o direito de recorrer da decisão suspenso.

A estudante Luana Fernanda Luiz alegou à Justiça que sua imagem foi usada no vídeo sem autorização, e na ação, ela relata que foi abordada no campus da faculdade por Pavanato, e que ele lhe prometeu uma quantia de dinheiro por cada pergunta que ela respondesse. Os questionamentos eram ligados a Karl Marx e Adam Smith.

“Posteriormente, soube da exposição de sua imagem em rede social, por isso requer a indenização por danos morais e exclusão dos vídeos”, diz ela no processo. Na defesa, Pavanato disse que não ridicularizou na ocasião, mas a juíza Cláudia Thome Toni, entendeu que o caso configura “flagrante violação do direito de imagem” e determinou que o vereador apagasse a publicação.