Após assumir comando do PDT Ceará, Cid prepara série de encontros com deputados e prefeitos

Horas após ser confirmado como presidente em exercício do PDT Ceará, o senador Cid Gomes já começou as articulações com prefeitos e deputados da sigla. O pedetista deve participar de reunião com parlamentares nesta sexta-feira (7) e anunciou a convocação de prefeitos para um encontro de alinhamento.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o senador confirmou que a reunião extraordinária convocada para esta sexta-feira foi desmarcada. A ideia do encontro seria promover uma convocação do diretório no Estado e colocar Cid como presidente.

O parlamentar ainda informou que, ao longo da próxima semana, irá marcar encontro com os prefeitos do partido para repactuar.

Conforme a reportagem apurou com deputados, nesta sexta-feira deve ocorrer um encontro do senador com aliados em um restaurante de Fortaleza.

Sob nova direção

Nesta quinta-feira (6), dirigentes nacionais do PDT confirmaram um acordo para a cessão da presidência da legenda no Ceará ao senador Cid Gomes até novembro. O desfecho foi firmado em reunião com o presidente licenciado e ministro Carlos Lupi, o secretário-geral do partido, Manoel Dias, e os dois interessados no comando estadual na tarde de ontem.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Figueiredo pontuou ainda que o acordo prevê que ele retorne ao posto no fim de novembro, quando vai novamente disputar a presidência do PDT Ceará em chapa única apoiada por Cid.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil