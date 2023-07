Eleições 2024: Guimarães aponta critérios para candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza

O deputado José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, listou critérios que considera fundamentais para o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar reforçou o argumento de que o partido deve encabeçar uma chapa na Capital.

As declarações do líder petista foram dadas, nesta quinta-feira (20), em entrevista à Live PontoPoder, comandada pelos colunistas e editores de Política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma e Wagner Mendes. O parlamentar disse defender a tese de que o governador Elmano de Freitas, o ministro Camilo Santana e a direção do PT devem comandar a discussão sobre a eleição de 2024 em Fortaleza.

José Guimarães Deputado federal, líder do Governo Lula na Câmara e vice-presidente nacional do PT “Para mim, a referência é ser petista e ter compromisso com três questões centrais: com o Governo Lula e a reeleição do Lula, com a reeleição do Elmano e com o fortalecimento do PT. Isso não significa ser contra o partido A ou o partido B”

“Eu defendo que temos que ter uma ampla aliança para ganhar a eleição em Fortaleza e ganhar a eleição em vários pontos estratégicos do Ceará”, acrescentou o parlamentar.

O nome do PT para 2024

Mesmo com critérios já definidos, Guimarães evitou apontar nomes como pré-candidatos petistas.

José Guimarães Deputado federal, líder do Governo Lula na Câmara e vice-presidente nacional do PT “Vamos avaliar tanto nos quadros atuais do PT como outros que puderem entrar. Eu não estou carimbando fulano, sicrano ou beltrano, estou dizendo que é preciso ter maturidade para agregar forças e amplitude na aliança. Segundo, buscar nomes, botar na mesa nomes que já disputaram, como é o caso de Luizianne (Lins, ex-prefeita de Fortaleza), como outros nomes que vão surgir, não ter que ter preconceito contra ninguém”

A fala do líder do Governo na Câmara ocorre no momento em que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), é especulado e já foi convidado a se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O pedetista é um dos aliados mais fiéis do ministro Camilo Santana.

“Eu acho que é ter cautela, sentar todo mundo e discutir, principalmente esses personagens. Eu vou chamar a bancada federal para conversar, os três federais, a bancada estadual e o governador para a gente bater um papo e discutir o que for melhor para o PT em Fortaleza”, acrescentou.

PT e PDT juntos em Fortaleza?

Guimarães também comentou sobre as declarações recentes do presidente interino do PDT, o senador Cid Gomes (PDT), de que ainda mantém esperança de ver PT e PDT juntos em uma chapa na eleição de Fortaleza.

Para o deputado federal petista, “nada em política é impossível”, contudo, ele se mostrou cauteloso sobre essa aliança.

José Guimarães Deputado federal, líder do Governo Lula na Câmara e vice-presidente nacional do PT “Eu tenho (o desejo) de o PT ter candidatura própria, provavelmente o PDT também, então é sentar e conversar. Nada em política é impossível, depende da grandeza e daquele que cada um coloca para discussão. É natural esse debate, mas eu insisto na tese, o que eu quero é fortalecer o PT. Todo mundo pode se fortalecer, todo mundo pode crescer, mas eu quero fortalecer o PT porque eu sou petista, eu já vivi todos os momentos do PT e eu quero ganhar a eleição de Fortaleza com o PT. Pronto”

De olho no Senado

O petista ainda falou sobre os planos políticos e a pretensão de se candidatar ao Senado Federal. O deputado relembrou que declinou os planos de disputar o cargo em 2014 em prol, segundo ele, da candidatura de Camilo Santana ao governo do Ceará.

“Se o Governo Lula der certo, como está dando, eu acho que o Brasil está decolando, nós vamos chegar muito forte em 2026 e aí eu evidentemente eu terei missões muito maiores do que mesmo ser candidato a federal”, comentou.

