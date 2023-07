Camilo sobre gerência de Cid no PDT: 'Espero que ele possa conduzir da melhor forma possível'

Em primeira fala após o aliado senador Cid Gomes assumir o comando interino do PDT Ceará, o ministro Camilo Santana (PT) reiterou a parceria com o também ex-governador. O movimento na sigla pedetista indica uma tentativa de reaproximação com o PT no Estado, ainda que, na prática, os ânimos continuem acirrados.

"Para mim, o ex-governador e senador Cid é um grande homem público, um grande amigo, nós fazemos política há vários anos juntos. Estamos juntos e espero que ele possa conduzir da melhor forma possível o seu partido", disse Camilo quando perguntado se o momento promoveria um diálogo entre as legendas.

O ministro da Educação foi um dos homenageados pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em comemoração aos 71 anos da instituição em evento nesta quarta-feira (19). Na ocasião, ele falou com a imprensa após um bom período de silêncio sobre questões políticas locais, mas logo voltou à postura de antes.

Questionado sobre fala recente do correligionário José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, de que a candidatura própria de 2024 à Prefeitura de Fortaleza poderia vir de um novo filiado, ele desconversou.

"Olha, o que eu vejo agora é que nós estamos engajados, determinados, com muita energia pra ajudar o Brasil, e eu especificamente ajudar o presidente Lula e o País através da educação. A eleição nós vamos discutir no próximo ano", afirmou.

O ministro também não quis comentar críticas feitas pelo ex-ministro Ciro Gomes, em entrevista ao PontoPoder no mês passado.

O PDT de Cid

Na última semana, minutos antes de ser empossado presidente provisório do PDT estadual, Cid comentou sobre os planos que tem para o futuro da sigla e das estratégias que deve adotar de olho nas eleições do próximo ano.

Apesar de destacar que pretende comandar o partido ouvindo todos os filiados e atendendo às decisões da maioria, o senador reforçou que irá trabalhar por uma aliança entre PT e PDT para disputar o comando da Capital em 2024.

“Não perco as esperanças de poder ter uma candidatura que coloque como aliados PT e PDT em Fortaleza, vou trabalhar nesta meta, respeitando as diferenças e opiniões, compreendendo que há disputas, mas esse será o supra sumo da minha responsabilidade (...) e eu não desisto fácil não”, garantiu.

O senador também evitou cravar que o prefeito José Sarto (PDT) disputará a reeleição.

“Primeiro, é importante a gente definir o projeto, o que queremos para Fortaleza. Segundo, definir a aliança, quais são os partidos, as forças políticas que vão se fazer representar. Por último, o nome, a pessoa, isso é o de menor importância, ao mesmo tempo que deve ser consequência desse esforço inicial de projeto, aliança e definição de nome”, disse.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil