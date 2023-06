PT publica nota de repúdio a Ciro Gomes: 'declarações levianas e revanchistas sobre Camilo Santana'

O Partido dos Trabalhadores (PT) publicou uma nota de repúdio às declarações do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que criticou o presidente Lula (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT), além da 2ª suplente de senadora Janaína Farias (PT). As declarações do pedetista ocorreram durante entrevista exclusiva ao PontoPoder, na quinta-feira (22).

Na nota, a legenda repudia os ataques contra o ministro, que classifica como "declarações levianas e revanchistas". A sigla ainda "reitera seu reconhecimento à integridade, ao espírito público e ao extraordinário desempenho de Camilo à frente do Governo do Estado e mais recentemente como Ministro da Educação".

Críticas

Na entrevista, Ciro Gomes disse que se "preocupa" com "o monopólio de poder" que o ministro da Educação "está querendo montar no Ceará". Ele ainda acusou o petista de estar com “todos os cargos” no Governo do Estado para realizar “conchavos políticos”.

Sobre o governador Elmano de Freitas, o ex-ministro disse que o petista “recebeu um Estado em que ele não manda”. “Quem dá as cartas e resolve o problema, quem anda nos aviões no Estado hoje é o Camilo, é a Janaína Farias (suplente de senadora e assessora especial do Ministério da Educação)", disse.

O pedetista ainda acusou Camilo de pressionar desembargadores para que votem contra a Taxa do Lixo em Fortaleza. "Eu recebi declarações de desembargador dizendo que a pressão estava impossível. Constranger um desembargador, isso é pequeno, porque o (José) Sarto (prefeito de Fortaleza), que era um grande amigo, agora é um adversário", disse.

Ciro disse ainda que, no Ceará, teria sido Camilo quem "criou essa versão negativa dos Ferreira Gomes".

Ciro Gomes (PDT) Ex-ministro e ex-governador do Ceará “Ele é um cara que tinha dito que ia sair do PT quando Lula foi preso. O Camilo Santana foi na minha casa me dizer que ia sair do PT, porque o Lula tinha sido preso e ele queria sair de perto do Lula"

O Diário do Nordeste entrou em contato com as assessorias de imprensa do Ministério da Educação e do Governo do Ceará a respeito das críticas feitas por Ciro Gomes. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.