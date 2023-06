'Não recebi nenhum prefeito ainda', diz Elmano após críticas de Ciro por falta de reunião com Sarto

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta sexta-feira (23), que ainda não recebeu nenhum prefeito cearense para uma reunião sobre gestão. Com seis meses de mandato, o chefe do Executivo disse que só abrirá esse espaço a partir de agosto. A fala ocorre após críticas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) sobre a ausência de diálogo entre o petista e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

"Eu não recebi nenhum prefeito ainda, com qual prefeito eu tive reunião? Eu tive reunião com os parlamentares numa primeira fase para encaminhar o que estava sendo feito no Governo do Estado, e eu disse que em agosto receberei todos os prefeitos", declarou em coletiva de imprensa no lançamento da 2ª etapa do programa C-Jovem.

Elmano explicou que este primeiro semestre de gestão foi focado em estabelecer a sua base política para resolver questões mais emergenciais do Estado no Legislativo.

"Eu tinha que ter reunião porque eu tava formando a minha base parlamentar, eu precisava conversar com os parlamentares que fazem a Assembleia, nós tínhamos processos em curso, nós tivemos uma diminuição de receita do Estado, então nós não tínhamos como, agora, ter discussão de coisas novas no Estado, então eu reuni com parlamentares e não reuni com prefeitos", completou.

O prefeito de Fortaleza também falou sobre o assunto. Diante dos questionamentos sobre se a falta de reuniões e o distanciamento seriam motivados pelo racha entre o PT e o PDT, Sarto disse: "Fortaleza tem uma relação institucional com o Governo. Espero que a recíproca seja verdadeira". A declaração foi dada durante o encontro regional do PDT, em Fortaleza, na quinta-feira (23).

Repercussão

Pouco antes disso, Ciro criticou o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) sobre a taxa do lixo em processo judicial pela derrubada da cobrança. Na sua avaliação, o apontamento da inconstitucionalidade do tributo – aliado a uma suposta interferência do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), no caso – é resultado da crise política entre os gestores.

A fala de Ciro Gomes foi feita em entrevista à Live do PontoPoder, ainda na quinta.

Ciro Gomes (PDT) Ex-ministro de Estado e ex-governador do Ceará O Sarto, que era um grande amigo, agora é um adversário (de Camilo). O Sarto pede uma audiência ao Elmano e não recebe o direito a fazer audiência

"O Elmano tem que ser um grande governador como o Estado precisa, ele é uma boa pessoa. Agora, o que ele recebeu é um Estado em que ele não manda", concluiu Ciro, indicando que o distanciamente entre Elmano e Sarto é influenciado por Camilo.

Em outras ocasiões, essa falta de diálogo sobre a gestão foi levantada. Em fevereiro, por exemplo, diante do aumento do preço das passagens de ônibus em Fortaleza e da troca de farpas públicas sobre o tema, aliados chegaram a sugerir um encontro entre o prefeito e o governador, o que não ocorreu, ao que tudo indica.

Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Henrique (PDT) afirmou, à época, que Sarto procurou Elmano por até seis vezes para conversar sobre a administração da Capital, mas não foi atendido.

"Trabalhar, trabalhar e trabalhar"

Apesar de ter sido citado na entrevista do ex-ministro Ciro Gomes, Elmano evitou comentar as declarações feitas pelo pedetista.

"Eu vou acolher o conselho que ministro Camilo me deu: trabalhar, trabalhar e trabalhar", respondeu o governador ao ser indagado sobre as acusações feitas por Ciro de que Camilo estaria ditando indiretamente como o governo deveria funcionar, inclusive monopolizando cargos estaduais.