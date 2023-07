Camilo deve criar nova secretaria no MEC a ser gerida por Janaína Farias, braço direito do petista

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), avalia criar uma nova secretaria no MEC focada em projetos especiais da pasta e deve nomear a suplente de senadora Janaína Farias (PT) para ficar à frente da secretaria. A informação foi dada por Janaína nesta quarta-feira (19), durante cerimônia de celebração dos 71 anos do Banco do Nordeste, na qual Camilo é homenageado.

A assessoria de comunicação do MEC confirmou que há tratativas junto à Casa Civil para autorizar a criação da nova secretaria no Ministério, que deve atuar no monitoramento de dados e diagnósticos. O decreto de criação da área deve sair ainda este mês. Segundo a Pasta, o cargo deve oficializar uma atribuição já desempenhada por Janaína no órgão.

Havia uma expectativa de que, no segundo semestre, Janaína assumisse a vaga no Senado, com licença da atual senadora, Augusta Brito (PT), primeira suplente de Camilo. As articulações para a criação da pasta devem adiar os planos.

Janaína é uma das pessoas de confiança do ex-governador e ocupou o cargo de secretária especial de Camilo durante toda a gestão do petista no Palácio da Abolição - de 2015 a abril de 2022.

