Quem é a 2ª suplente de senador eleita na chapa de Camilo Santana no Senado

Ex-secretária especial do Governo do Ceará, Janaína Farias foi eleita como segunda suplente na chapa do senador eleito Camilo Santana (PT), com 68,94% dos votos válidos de 87% das seções apuradas neste domingo (2).

Janaína é uma das pessoas de confiança do ex-governador e ocupou o cargo de secretária especial de Camilo durante toda a gestão do petista no Palácio da Abolição - de 2015 a abril deste ano.

Como funciona a suplência

Diferente das eleições proporcionais (deputado), onde os suplentes são os candidatos mais bem votados após os eleitos, na disputa pelo Senado os suplentes são escolhidos previamente para compor a chapa.

Os suplentes fazem jus à ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio (R$ 33.763,00), tanto no início quanto no final do mandato para compensarem as despesas com mudança e transporte, caso sejam convocados para substituir o titular. Além disso, enquanto estiverem em exercício, eles também têm direito a cota parlamentar e auxílio moradia, por exemplo.

No caso da chapa petista, Janaína Farias é a segunda suplente. Ela pode assumir o mandato no Senado em caso de afastamento do titular, seja por licença médica, por motivos pessoais ou renúncia. No entanto, ela só pode ser convocada caso a primeira suplente, Augusta Brito (PT), não possa ocupar o cargo por algum motivo.

Trajetória

Natural de Crateús, Janaína Farias tem 47 anos e é uma das pessoas de confiança de Camilo Santana. Ela é formada em Turismo pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Durante a gestão dele no Palácio da Abolição, Janaína ocupou o cargo de assessora especial de Camilo, saindo do posto somente no período da janela partidária para poder participar do pleito. Antes disso, no entanto, já ocupou funções nas pastas das Cidades e de Desenvolvimento Agrário.

Essa é a primeira eleição que disputa.