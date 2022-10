Quem é a 1º suplente eleita na chapa de Camilo Santana ao Senado

A deputada estadual Augusta Brito (PT) foi eleita como primeira suplente na chapa do senador eleito Camilo Santana (PT), com 68,94% dos votos válidos de 87% das sções apuradas neste domingo (2).

Augusta ocupa um mandato na Assembleia Legislativa do Ceará até 31 de dezembro. Como a legislatura dela encerra neste ano, ela não precisa renunciar para ser diplomada para o novo cargo - cuja posse ocorre apenas em 2023.

As diplomações para que os eleitos possam tomar posse em 2023 devem ser realizadas pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro, em uma data a ser definida por cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Como funciona a suplência

Diferente das eleições proporcionais (deputado), onde os suplentes são os candidatos mais bem votados após os eleitos, na disputa pelo Senado os suplentes são escolhidos previamente para compor a chapa.

Os suplentes fazem jus à ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio (R$ 33.763,00), tanto no início quanto no final do mandato para compensarem as despesas com mudança e transporte, caso sejam convocados para substituir o titular. Além disso, enquanto estiverem em exercício, eles também têm direito a cota parlamentar e auxílio moradia, por exemplo.

Primeira suplente de senador, Augusta é a primeira opção para assumir o mandato no Senado em caso de afastamento do titular, seja por licença médica, por motivos pessoais ou renúncia. Caso ela não possa assumir, a segunda suplente, Janaína Farias (PT), é convocada.

Trajetória

Natural de Fortaleza, Augusta Brito tem 46 anos e é formada em Enfermagem e em Direito. Apesar de ter nascido na Capital, ela tem a cidade de Graça como seu reduto eleitoral. Lá, ela foi eleita prefeita durante dois mandatos (2005-2012).

Com o fim do seu mandato, assumiu a secretaria de Educação de São Benedito, cargo que ocupou até 2014 - quando se desvinculou para concorrer uma vaga de deputada estadual. Naquele ano, inclusive, foi eleita para uma vaga na Assembleia, sendo reeleita em 2018.

Em sua trajetória, foi filiada ao PPS, PCdoB e, agora, PT.

Agora, ela é foi eleita como a primeira suplente de senador na chapa de Camilo Santana.